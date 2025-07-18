東部離島5縣上午10:30防空演習！聽到警報就近「避難」

花東及外離島縣市今上午舉行「城鎮韌性防空演習」。 圖為往年演習畫面。（資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「城鎮韌性防空演習」今天（18日）輪到東部及外離島縣市舉行，包括花蓮、台東、澎湖、金門和連江縣，和前面3天不同的是，今天演習時間不是下午，而是上午10點30分到11點。各縣府均提醒，民眾聽到防空警報時，請依警察及民防人員引導，立即就近疏散避難。違反規定不聽勸者，可依《民防法》第25條，處3萬至15萬元罰鍰。

花蓮縣府提醒民眾3項避難原則，在室內應進入地下室或窗戶較少的房間、在戶外應進入設有防空避難標示的場所或聽從現場引導、在車上則應靠邊停車，盡速進入建築物或就地避難。

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台東縣府也提醒，演習期間實施人車疏散避難、交通管制，聽到「1長音、2短音，重複3次」警報響起、或手機收到告警簡訊，人車請配合現場引導就近疏散避難，若這段時間剛好要搭火車，請務必提早出門因應。

此外，演習時在室內的鄉親民眾應立刻遠離窗戶與陽台，關閉門窗、電源與瓦斯，切勿在室外逗留、觀望或拍攝影片上傳。

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