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漢光41》「微型無人機」加入作戰偵察演練 強化戰場監偵能力
陸軍特戰指揮部官兵自信操作無人機裝備。（圖：軍聞社提供）
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部「漢光41號演習」實兵演練，將在今天中午操演過後結束，在這次10天9夜的操演過程中，多型新式武器裝備陸續亮相，偵察型無人機的運用已經相當成熟，其中已配發三軍部隊的「微型無人機」，可有效執行監偵作業，提升戰場覺知與透明度，亦展現出現代化部隊靈活運用科技裝備的能力。
軍方指出，在此次實兵演練的幾個場域中，如陸軍縱深防禦特種偵察、海軍防禦性布雷戒護，以及空軍的防空作戰整備等，均能看見這款四軸構型、體積小巧的微型無人機與官兵自信操作裝備的堅毅神情，單位更藉由實兵、實地、實時、實裝的想定課目，檢視微型無人機的作戰量能。
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軍方官員表示，微型無人機在漢光41號演習實兵演練的曝光，代表國軍部隊具體落實「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則，並持續依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，利用各個階段、多種層級的訓練，讓部隊達到高戰備目標，同時結合「多域拒止，韌性防衛」的作戰指導，強化防衛作戰韌性，建立可恃戰力。
國軍部隊具體落實「科技取代人力、火力取代傳統兵力」原則。（圖：軍聞社提供）
海軍陸戰隊官兵運用「微型無人機」，提升戰場覺知與透明度。（圖：軍聞社提供）