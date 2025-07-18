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漢光41》夜間突襲！百輛戰甲車開進員林移防佈陣 民眾高喊國軍加油

2025/07/18 09:48

大批甲車開進員林市區做移防佈陣。（臉書「員林好事多」提供）大批甲車開進員林市區做移防佈陣。（臉書「員林好事多」提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕漢光演習昨天為第9天，員林市區晚間出現大批雲豹八輪甲車，市民從未見過如此多輛的戰甲車，紛紛比讚，大喊國軍加油。

大批國軍戰甲車於17日深夜10出現在中山路和莒光路，民眾說，一整晚至少有百輛甲車和悍馬車，國軍似乎利用夜間戰術移防，只見甲車呼嘯而過，前往戰術位置部署。

員林市過去從未見過如此多輛的戰甲車，許多人跑出來觀看，大家紛紛比讚，更有人大喊加油。裝甲車夜間出現市區，增添戰場的緊張氣氛，也讓漢光演習更加逼真。

也有民眾說，今年漢光演習剛登場時，大批裝甲車停放在虎山巖停車場，15日城鎮韌性演習移防到和美鎮及彰化市區，現在有可能移防到南彰化佈陣，準備今天做另一波演練，高喊國軍辛苦了。

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