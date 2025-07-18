10天漢光今午間落幕 演習全新改變一次看

10天9夜的「漢光41號演習」將於今日中午宣布演習結束，在國軍實戰化政策下，今年演習又更加現實逼真，除了許多新式裝備的亮相，最吸睛的當屬陸地綜深防禦持久作戰，以及全旅動員等新的驗證科目。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕10天9夜的「漢光41號演習」將於今日中午宣布演習結束，在國軍實戰化政策下，今年演習更加現實逼真，除了許多新式裝備的亮相，最吸睛的當屬陸地縱深防禦持久作戰，以及全旅動員等新的驗證科目，整體防衛作戰朝陸地傾斜。

本次演習中，首先新增項目為206旅全旅動員暨臨戰訓練，驗證在動員、臨戰前階段，如何動員並訓練完整的旅級單位，使其在短時間內具備一定守備戰力，填補島嶼防衛戰線空缺。同時加大教召規模，召集2萬2000餘名後備軍人，讓全台各後備指揮部皆能得到演練驗證的機會。

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另由於採實兵、實地、實時、不劇透劇本原則，同時要各作戰區以防衛作戰為主，因此各作戰區依演習進程，都會演練類似科目，顯示國軍高層可能已考慮到敵軍會於本島「多點突入」的可能。也因此，以往演習著重於全島的整體防衛，一種演習可能只會公開出現於一個作戰區，現在則是各作戰區都能看到。

而本次演習重點，當屬縱深防禦、持久作戰，為此高層也將演習資源傾注於地面部隊，並取消以往在八里演練建置的濱海防線。各地也能見到在灘岸防禦部分，工兵僅以挖掘簡易工事供部隊暫時進駐遲滯敵軍，這是因為敵軍的遠程火力可能非常強大，會使國軍在灘岸白受損失；地面部隊任務改以邊退邊打的遲滯作戰為主，將敵誘入複雜城鎮戰環境，用以消耗敵軍時間、人力資源。因此也能見到，以往的阻絕設施，從灘岸移往街道，基隆甚有封鎖隧道行動。

另外，鑒於演習力求實戰化，要求各部隊實地於街道機動，熟悉守備區域街道環境，才會出現許多車禍事故等失誤，但民眾也因此能看到許多新式裝備，提高見軍率。

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