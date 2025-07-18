城鎮韌性演習 模擬「吉安車站被彈襲」人傷急救援

城鎮韌性演習今天在花蓮舉行，花蓮遠東百貨地下室也有大批員工和消費者緊急至地下室避難。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2025城鎮韌性演習最後一場在東部，花蓮縣上午空襲警報響起，整條道路淨空，百貨公司逛街民眾及員工大批的地下室避難，吉安車站也有演練遭飛彈空襲造成失火，人員受傷，緊急滅火急救。

花蓮吉安火車站演練車站遭飛彈空襲造成火警及人員受傷，現場實施急救。（記者花孟璟攝）

花蓮吉安火車站演練車站遭飛彈空襲造成火警及人員受傷。（記者花孟璟攝）

在花蓮最大百貨公司遠東百貨的地下室，大批消費者及員工蹲著、雙手抱頭避難，吉安車站避難民眾還有媽媽帶著兩小孩，因為空襲警報嚇得大哭，媽媽說「正要去知卡宣公園玩水，就遇到空襲警報」，連忙安撫孩子不要哭！花蓮市公所員工和洽公民眾也被安排地下室避難。

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花蓮吉安火車站演練車站遭飛彈空襲，人員臉部被破片擊傷、手肘受傷。（記者花孟璟攝）

花蓮吉安火車站地下道，搭火車至吉安的媽媽和小朋友及推車上小嬰孩也下來避難，但孩子嚇哭，媽媽忙安撫。（記者花孟璟攝）

吉安車站在防空警報半小時後，立即演練飛彈空襲造成站體損傷、車輛失火，還有造成民眾失去意識及骨折受傷，站方組織的民防團滅火班緊急滅火，因火勢無法控制，緊急通報消防局派水箱車前來；而受傷者也有民防團緊急處理包紮，送醫急救。

花蓮遠百地下室，因為城鎮韌性演習的避難人潮。（記者花孟璟攝）

縣長徐榛蔚及國防部後備指揮部部副指揮官馬家龍，視察城鎮韌性演習。（記者花孟璟攝）

花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣警局及軍方代表上午視察韌性演習。徐榛蔚說，平日透過詳實的演練演習，讓遭遇災難時可第一時間反應處理，維護人民安全。

全民防衛動員署後備指揮部副指揮官馬家龍說，因共軍連續擾台，為此參考烏俄戰爭經驗，包括第一島鏈、東南亞，任何地方都可能受到敵人攻擊，造成重大災害，為此國防部每年辦防空演習降低空襲損害，今年防空避難地點也都調整，除了防空警報30分鐘，也有1小時的城鎮韌性演習，目前因花東的地下室避難點比較少，未來也需提前做規劃，希望全民居安思危，不恃敵之不來，恃吾有以待之。

縣長徐榛蔚及國防部後備指揮部部副指揮官馬家龍，視察城鎮韌性演習。（記者花孟璟攝）

縣長徐榛蔚及國防部後備指揮部部副指揮官馬家龍，視察城鎮韌性演習。（記者花孟璟攝）

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