漢光41》模擬馬祖遭遇空襲 國軍啟動防空接戰機制

配合城鎮韌性防空演習，馬防部接獲射擊命令後，立即實施防空接戰。（圖為馬祖防衛指揮部提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕在戰爭型態快速轉變的今日，強化防衛韌性與應變能力已成爲全民防衛的重要課題。「漢光41號演習」今天（18日）進入最終場，馬祖防衛指揮部配合連江縣政府實施「城鎮韌性防空演習」，展現軍民攜手共同守護家園的行動力與實踐力。

配合城鎮韌性防空演習，馬防部接獲射擊命令後，立即實施防空接戰。（圖為馬祖防衛指揮部提供）

馬防部負責防空接戰任務，今天演練項目為模擬遭遇空襲時，馬防部立即啟動防空接戰機制，透過縣政府引導疏散民眾進入避難設施，目的就是希望能將損傷降到最低。未來將進一步結合馬祖地區特有的戰地坑道系統，作為縣府的避難空間，以讓整體的防空機制，更加貼近實戰的景況。

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回顧這10天的漢光演習，馬祖地區的國軍官兵全程投入，並以實戰化從事操演，有效驗證部隊的作戰能量，同時更深化了全民防衛的共識與韌性，這些都是守護家園最堅定的力量。

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