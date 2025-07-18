獨家》中國抖音網紅疑假商務履約闖台 漢光期間入敏感區引國安疑雲

中國網紅台灣演習期間自由行。還進入油庫。（Taiwan adiz粉專提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕知名軍事粉專爆料，漢光41號演習期間，一名中國抖音網紅「文雷在路上」（本名文亞光）疑以假「商務履約」名義申請入台證，實則進行「徒步環台」，其行蹤卻直指漢光操演敏感區域，引發國安疑慮。

據軍事粉專「TaiwanADIZ」爆料，文亞光不僅曾因擅闖新疆「羅布泊」禁區被中國當局逮捕，還拍攝宣導影片警告「未經許可，勿擅入管制區」，該影片傳播量高達五億。如今，他卻在台灣漢光操演期間，沿台北承德路、淡水河行至八里，接著南下，行經多處漢光操演「紅區」，甚至在竹圍漁港油庫夜宿，行徑令人質疑其動機。

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據了解，文亞光以「商務履約」名義申請入台，但行程卻與商務無關，而是以「徒步環台」為名，沿途拍攝並上傳抖音，形同公開挑戰台灣國安。目前台灣尚未開放陸客自由行，文亞光入境方式引發爭議。

TaiwanADIZ指出，其入境時機恰逢漢光41號演習，行蹤涵蓋台北至八里、竹圍漁港等敏感地點，這些區域多為漢光操演重點防禦區，油庫更是國防關鍵設施，夜宿此處更顯不尋常。

中國網紅台灣演習期間自由行。進入新竹敏感油庫。（Taiwan adiz粉專提供）

文亞光的背景也備受關注。他曾因擅闖中國羅布泊禁區被抓，當時拍攝的宣導影片顯示其對敏感區域的認知，卻仍選擇在台灣漢光操演期間，深入軍事敏感地帶。TaiwanADIZ直言：「這根本就是針對漢光來的！」文亞光在操演結束後即離境，更增添其動機可疑的揣測。

據了解，國安單位已對此展開調查，相關人士透露，文亞光申請入台證的資料疑有不實，若查證屬實，將涉及違反《入出國及移民法》。專家指出，中國網紅以「商務」名義入台，卻從事旅遊或敏感活動，恐成為國安漏洞，呼籲政府嚴審演習時間入境許可。

中國網紅台灣演習期間自由行。（Taiwan adiz粉專提供）

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