排氣管改長不是為了耍帥 英CH-47直升機裝「紅外線抑制系統」躲飛彈

英國皇家空軍所屬CH-47 Mk6直升機加裝「紅外線抑制系統」（IRSS,紅圈處），讓排氣管明顯變長。（取自波音英國分公司X）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕可用於攻擊、運輸的直升機雖然是地面部隊好幫手，卻也有生存能力較差的先天劣勢。不過，波音公司近期為英國皇家空軍改裝CH-47「契努克」運輸直升機，在機尾排氣管加裝「紅外線抑制系統」（IRSS），有助於降低直升機被紅外線導引防空飛彈擊中的機率。

英國皇家空軍現有51架CH-47直升機，這次接受波音公司改裝的次型號為「Mk 6」。波音公司表示，首架裝上「紅外線抑制系統」的CH-47 Mk 6直升機，日前已完成首飛，後續測試也將依計畫進行。這套系統有助於增加機組人員的安全，以及直升機處於威脅環境之中的作戰效能。

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英國皇家空軍所屬CH-47 Mk6直升機加裝「紅外線抑制系統」。（取自波音英國分公司X）陸軍CH-47SD直升機實常投入運輸、救災任務，可見其機尾排氣管較短。（資料照）從波音公司發布的照片可見，CH-47直升機裝上「紅外線抑制系統」後，機尾排氣管明顯變長，可以降低發動機散發的熱能，使得直升機更難被肩射式防空飛彈，甚至是空對空飛彈等紅外線導引精準彈藥鎖定、擊中。

我國陸軍航特部現有8架CH-47SD直升機，這型雙旋翼直升機採用兩具T55-GA-714A渦輪軸發動機，最大起飛重量超過24噸，除了可以運送官兵遂行突擊作戰，也可以運送、吊掛軍備與物資，也可以吊掛水袋執行消防任務。包括我國在內的CH-47系列直升機，未來是否有機會加裝「紅外線抑制系統」增加生存性，有待後續觀察。

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