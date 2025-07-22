自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

烏俄第三輪和平談判 澤倫斯基：最快23日在伊斯坦堡舉行

2025/07/22 07:57

澤倫斯基在21日表示，烏克蘭和俄羅斯代表團最快將於23日在土耳其舉行第三輪直接會談。（路透）澤倫斯基在21日表示，烏克蘭和俄羅斯代表團最快將於23日在土耳其舉行第三輪直接會談。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰，但烏克蘭總統澤倫斯基近期積極推動烏俄和平談判，澤倫斯基在21日晚間的演說中表示，烏克蘭和俄羅斯代表團最快將於23日在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接會談。

綜合外媒報導，澤倫斯基提到，他21日與國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）首長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面，討論與俄方在土耳其舉行會談的相關事宜。澤倫斯基提到，烏梅洛夫向他匯報，會談預定將於23日舉行，22日將會公布更多細節。

澤倫斯基強調，會談將聚焦戰俘交換、遣返遭俄方強行帶走的烏克蘭兒童，以及籌備雙邊元首會談。澤倫斯基指出：「我們都很清楚，真正有效的談判只能發生在領導階級。」但他尚未透露進一步會談細節。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日表示，莫斯科當局支持舉行第3輪會談，並且正和烏克蘭協商安排第3輪和談的日期。佩斯科夫指出，俄羅斯代表團不會有任何變化，俄國談判代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）仍會繼續帶領代表團。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中