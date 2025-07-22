烏俄第三輪和平談判 澤倫斯基：最快23日在伊斯坦堡舉行

澤倫斯基在21日表示，烏克蘭和俄羅斯代表團最快將於23日在土耳其舉行第三輪直接會談。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續交戰，但烏克蘭總統澤倫斯基近期積極推動烏俄和平談判，澤倫斯基在21日晚間的演說中表示，烏克蘭和俄羅斯代表團最快將於23日在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接會談。

綜合外媒報導，澤倫斯基提到，他21日與國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）首長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面，討論與俄方在土耳其舉行會談的相關事宜。澤倫斯基提到，烏梅洛夫向他匯報，會談預定將於23日舉行，22日將會公布更多細節。

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澤倫斯基強調，會談將聚焦戰俘交換、遣返遭俄方強行帶走的烏克蘭兒童，以及籌備雙邊元首會談。澤倫斯基指出：「我們都很清楚，真正有效的談判只能發生在領導階級。」但他尚未透露進一步會談細節。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日表示，莫斯科當局支持舉行第3輪會談，並且正和烏克蘭協商安排第3輪和談的日期。佩斯科夫指出，俄羅斯代表團不會有任何變化，俄國談判代表梅金斯基（Vladimir Medinsky）仍會繼續帶領代表團。

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