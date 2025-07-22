中國也搞一波「軍用外骨骼」... 瞄準需長時操作的無人機飛手

中國軍用品公司「紅隼防務」近期推出專為無人機飛操手所使用的軍用外骨骼，聲稱可輔助支撐身體、協助需長時間進行飛操或偵察的官兵維持姿勢。（圖片取自紅隼防務公司的微博帳號；本報合成）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕外媒報導，中國軍用品公司「紅隼防務」（Kestrel Defense Blood-Wing）近期推出了專為無人機飛操手所使用的軍用外骨骼，聲稱可輔助支撐身體、協助需長時間進行飛操或偵察的官兵維持姿勢；不過，有關該套系統的詳細資訊，目前官方尚未發布詳細規格。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，中國社群媒體上流傳的畫面顯示，一名士兵穿著新設計的外骨骼，從外觀上來看，其還整合了小型無人機（UAV）的發射與操控系統。這個無人機飛操手或偵察手專用的下一代動力外骨骼套裝，是由中國軍品公司「紅隼防務」所推出，旨在提升操作無人機或戰場系統官兵的耐力與機動性。

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報導說明，該系統採用多關節設計，手臂與腿部皆有輔助支架，能協助官兵長時間維持蹲姿或高跪姿等穩定姿勢，對於無人機操控手、砲兵單位、偵察人員而言，頗具潛力及優勢；此外，套裝背部的模組化背包內含動力來源，並疑似整合資料鏈設備，頭盔上則配備頭戴顯示器與擴增實境（AR）護目鏡，可即時呈現戰場態勢與無人機畫面。

套裝背部的模組化背包內含動力來源，並疑似整合資料鏈設備，頭盔上則配備頭戴顯示器與擴增實境（AR）護目鏡，可即時呈現戰場態勢與無人機畫面。（圖片取自紅隼防務公司的微博帳號）

該公司的商品網站「紅翼前鋒科技」目前並未透露該產品及其詳細規格資訊，不過，該公司長年生產各式單兵個裝，日前也已推出全身動力外骨骼等相關產品，可見該團隊在軍用外骨骼設計上，已有相當經驗。報導指出，新的輕量化骨架與動力關節設計，使士兵得以攜帶更重裝備，並有效降低疲勞。

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