國軍自辦急難貸款有譜 立委林楚茵肯定：財務救助更強化保防

國防部正推動軍人急難貸款的先期作業，圖為參與漢光演習的陸軍金防部官兵。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部啟動「國軍生產及服務作業基金收支保管及運用辦法」修正作業，賦予軍人急難貸款財源，避免官兵透過不法管道借貸衍生爭議，甚至遭敵對勢力吸收。民進黨立委林楚茵今表示，這不僅是財務救助，更是保防強化。她也提醒，國防部設計制度時，應留意流程要快、條件合理、紀錄保密、整合同袍儲蓄會改革等面向，避免讓官兵被迫求助高利貸，甚至鋌而走險。

林楚茵為立法院外交及國防委員會成員，長期關心國軍官兵財務狀況等議題。她表示，她肯定國防部推動「軍人急難貸款」制度，對比中央公教人員可依「急難貸款實施要點」申貸最高120萬元、最長6年、利率低廉的制度，國軍過去未有類似機制，讓基層官兵遭遇家庭變故、醫療開銷或其他人生關卡時，只能向外尋求資金，最嚴重的情況甚至導致軍紀事件、遭敵對勢力利誘。因此，軍人急難貸款制度不只是財務救助，更是保防強化。

民進黨立委林楚茵肯定國防部規畫軍人急難貸款制度，但也提醒應作好配套。（資料照）不過，林楚茵提醒，國防部未來設計制度時，應有四大特別注意事項，首先，流程要快，不能設計得像一般行政補助程序；其次，條件要合理，申請門檻、還款機制與利率應貼近軍職薪資結構；第三，借貸記錄需保密，不能成為官兵考績與升遷的負擔；最後，她建議整合同袍儲蓄會改革，將儲蓄、貸款功能統一管理，建構完整軍人金融支持體系。

由於軍人的職業特殊性，林楚茵直指，不法勢力能透過借貸方式滲透國軍，反映多層面結構性問題，除了軍人工作特性，以及過去缺乏相關急難貸款管道外，官兵辨識詐騙等金融素養也有待培養。因此，她呼籲行政與立法單位，能致力於「同袍儲蓄會」法制化、跨部會橫向聯防下架詐騙或不實廣告外，也應深化官兵金融素養，對官兵施以結合實際案例與詐騙手法的課程與訓練。

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