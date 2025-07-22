無人艦馳援斐濟！紐西蘭部署「藍瓶」艇打擊跨國犯罪

紐西蘭海軍部署「藍瓶」無人水面艦（USV）至斐濟，支援「卡利普索行動2025」，與斐濟海軍聯手執行海上監控與安全巡弋任務。（圖：紐西蘭海軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Army Recognition》報導，紐西蘭皇家海軍（RNZN）派遣兩艘「藍瓶」（Bluebottle）無人水面艦（USV）進駐斐濟首都蘇瓦，展開名為「卡利普索行動」（Operation Calypso）的聯合海上巡弋，協助斐濟打擊毒品走私與非法捕撈，強化南太平洋的海上安全網絡。

這兩艘由澳洲Ocius公司研發的USV，可依靠太陽能、風力與海浪自主航行，具備長時間監控能力。無人艇由紐西蘭最大軍艦「坎特伯里號」（HMNZS Canterbury）搭載運抵，將協助斐濟巡邏其廣闊的專屬經濟海域。

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此次行動由紐西蘭與斐濟海軍共同執行，指揮中樞設於蘇瓦，並有奧克蘭的基地作為遠端備援。任務期間，紐西蘭空軍的King Air偵察機提供空中支援，斐濟海軍艦艇則負責第一線的查緝與登檢任務，構成一個立體的聯合作戰體系。

紐西蘭海軍艦隊司令阿恩德爾（Shane Arndell）強調，毒品走私已嚴重影響斐濟社會，此行動旨在壓制跨國犯罪，並深化與太平洋夥伴的安全合作，共同維護區域和平與海上資源主權。

報導指出，「坎特伯里號」此行除軍事任務外，也將參與斐濟海軍建軍50週年慶典及南太各國海軍司令會議，展現紐西蘭在區域安全事務中的主導角色。該艦近期才剛完成澳洲「護衛軍刀2025」多國聯演，隨即無縫投入斐濟行動。

斐濟為海島國家，海上監控能力有限。紐西蘭透過部署新型無人艦與技術支援，有效填補其戰力缺口。「藍瓶」USV的投入，使斐濟能在不增加人力負擔下，具備全天候監控與快速應變能力，對守護海洋資源具關鍵意義。

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