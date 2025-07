AGM-158距外飛彈證實大量投入中東戰場！ AGM-158C疑首度參戰

近期從中東返國的F-15E戰機帶有耐人尋味的機鼻彩繪,當中包括數枚AGM-158(JASSM)飛彈以及APKWS II導引火箭,顯示這些裝備已大規模投入中東戰場。(圖片取自@OSINTWarfare的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕隨著中東的戰事稍趨緩和,美空軍的F-15E戰機也陸續返家,而媒體報導,數架返國的戰機都漆上耐人尋味的機鼻彩繪!拍攝到的畫面顯示,這些彩繪包含出動的各式武器,例如數枚AGM-158(JASSM)飛彈以及APKWS II導引火箭,顯示這些裝備已大規模投入中東戰場;此外國防部文件顯示,AGM-158C反艦飛彈也可能被首度投入實戰。

根據軍聞網站《The Aviationist》觀察報導,數架隸屬空軍第366戰鬥機聯隊第389中隊的F-15E戰機近日從中東部署歸來,並中繼在英國的空軍基地。從被拍攝到的圖像顯示,這些飛機都帶有各自的機鼻彩繪與象徵轟炸任務的炸彈標記,其中又以AGM-158聯合空對地防區外飛彈(JASSM)為最大亮點。

