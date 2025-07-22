AGM-158距外飛彈證實大量投入中東戰場！ AGM-158C疑首度參戰

近期從中東返國的F-15E戰機帶有耐人尋味的機鼻彩繪，當中包括數枚AGM-158（JASSM）飛彈以及APKWS II導引火箭，顯示這些裝備已大規模投入中東戰場。（圖片取自@OSINTWarfare的X帳號）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕隨著中東的戰事稍趨緩和，美空軍的F-15E戰機也陸續返家，而媒體報導，數架返國的戰機都漆上耐人尋味的機鼻彩繪！拍攝到的畫面顯示，這些彩繪包含出動的各式武器，例如數枚AGM-158（JASSM）飛彈以及APKWS II導引火箭，顯示這些裝備已大規模投入中東戰場；此外國防部文件顯示，AGM-158C反艦飛彈也可能被首度投入實戰。

根據軍聞網站《The Aviationist》觀察報導，數架隸屬空軍第366戰鬥機聯隊第389中隊的F-15E戰機近日從中東部署歸來，並中繼在英國的空軍基地。從被拍攝到的圖像顯示，這些飛機都帶有各自的機鼻彩繪與象徵轟炸任務的炸彈標記，其中又以AGM-158聯合空對地防區外飛彈（JASSM）為最大亮點。

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Interesting markings on the 366th Fighter Wing F-15Es returning from Middle East deployment to Mountain Home AFB show AGM-158 JASSMs, AGR-20 APKWS II and JDAMs.

Suggests JASSMs likely used in the Operation Midnight Hammer. https://t.co/KV396kUyI2 pic.twitter.com/OsddvOjI4K — Mehdi H. （@mhmiranusa） July 19, 2025

每架F-15E分別被漆上3-7枚不等的AGM-158標記，但目前並不清楚一枚AGM-158的標記，是代表投放一枚，還是代表一次轟炸任務？因為一架F-15E一次可掛載1-5枚不等的JASSM；不過無論何者，這都代表美軍在中東戰爭中大量投入了這款武器。而其他被納入彩繪的武器還有AGR-20 APKWS II精準導引火箭，以及JDAM（聯合直接攻擊彈藥）。

圖為澳洲空軍的F/A-18F戰機於今年2月，在美國首次射擊AGM-158C（LRASM）反艦飛彈。（圖片擷取自澳洲國防部網站）

此外，據美國國防部的一份預算重編文件顯示，本次經費用於補充先前因支援對以色列局勢之應對行動，而消耗的遠程反艦飛彈（LRASM）C-3型全構型彈藥（AURs）；此項目屬國會特別關注事項，亦屬緊急預算需求。

軍聞網站《THE WARZONE》則分析認為，這則於今年5月重編、近期才公開的文件，似乎首次顯示AGM-158C遠程反艦飛彈（LRASM）已被消耗殆盡，急需增加預算來填補。目前AGM-158C僅能由F/A-18E/F、B-1B及F-35C可掛載使用，若該彈已用罄，那麼也代表AGM-158C首次投入了實戰，但這個消息仍有待官方做進一步證實。

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