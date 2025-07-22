【影】獨裁軸心武器破功 烏軍再毀北韓「75式」多管火箭影片曝光

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰場再傳捷報，一支以希臘神話英雄命名的「阿基里斯」（Achilles）無人機部隊，成功摧毀了俄國一套罕見的北韓製「75式」多管火箭系統（Type 75 MLRS）。這是公開資訊中，第二度揭露這型北韓援俄武器，在烏克蘭境內被摧毀，凸顯了烏軍在無人機作戰領域的精準打擊能力。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》22日報導，「阿基里斯」部隊指揮官在社群媒體上發布影片，顯示此次攻擊發生在哈爾科夫（Kharkiv）地區的萊曼佩爾希（Lyman Pershyi）村莊附近。畫面呈現，這架無人機直接命中火箭發射器的導軌，當時發射器上至少裝有4枚火箭，撞擊引發了連鎖爆炸，其中一枚火箭甚至被炸離發射架。

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烏克蘭「阿基里斯」無人機部隊公布擊殺畫面（左），顯示北韓製Type 75多管火箭系統進入攻擊準星；這型火箭系統原為中國Type 63仿製品，右圖為Type 75實彈射擊實況。（圖取自Telegram）值得注意的是，執行此次任務的可能是一架「光纖導引」（fiber-optic-guided）無人機。影片顯示，即使在無線電容易受干擾的森林地帶低空飛行，其訊號依然極為穩定，確保了對目標的致命一擊。

遭摧毀的「75式」火箭系統口徑為107公厘，是北韓仿製中國「63式」多管火箭的產品，最大射程約8.6公里。該武器的出現與被摧毀，具體證實了北韓武器正源源不絕地投入實戰，並成為烏克蘭不對稱作戰下的優先獵殺目標。

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