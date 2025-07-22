烏克蘭和談換他上！ 前防長烏梅洛夫領軍對決俄羅斯

澤倫斯基任命前防長、現任國安會秘書烏梅洛夫親自率團，準備與俄羅斯談判。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基22日宣布，將由前國防部長、現任國家安全委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領代表團，參與23日與俄羅斯的新一輪和平談判。然而，在談判前夕，克里姆林宮已公開淡化預期，稱雙方對如何結束這場已持續三年的戰爭，立場依然南轅北轍。

根據法新社報導，澤倫斯基在社群媒體上表示，代表團成員還將包括情報部門、外交部及總統辦公室的代表。這項高層級的任命，顯示了基輔方面的嚴肅態度。

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相較之下，莫斯科不僅尚未公布其代表團名單，其在上一輪談判的代表、鷹派作家梅丁斯基（Vladimir Medinsky），更被烏克蘭方面評價為「非真正的決策者」，使得外界對此次談判的實質進展不抱厚望。

澤倫斯基列出了談判的潛在議題，包括「確保我方人員從囚禁中獲釋、讓被綁架的兒童返家、停止殺戮，並為領導人會議做準備」。然而，前兩輪在伊斯坦堡舉行的會談，僅達成了交換戰俘與陣亡士兵遺體的協議，此後俄羅斯反而加劇了空襲力道並奪取更多前線領土。

烏方和談代表烏梅洛夫7月中旬卸任防長，並被任命為國安會秘書。接替他的烏克蘭防長是曾任烏克蘭總理的前總理什米哈爾（Denys Shmyhal）。

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