烏克蘭幻象2000戰機墜毀 今年2月接收以來首架

烏克蘭軍方指出，一架由法國提供的幻象2000戰機22日在執行任務時墜毀。圖為法軍幻象2000戰機。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方指出，一架由法國提供的幻象2000戰機22日在執行任務時墜毀，飛行員緊急彈射逃生，這也是烏軍今年接裝該款戰機以來，第一架墜毀的幻象2000。

綜合外媒報導，烏克蘭空軍發表聲明指出，此事件發生在烏克蘭西北部的沃倫（Volyn）地區。7月22日晚間，一架幻象2000戰機在執行飛行任務時發生設備故障，飛行員向指揮官回報情況，隨後成功彈射逃生，後續搜救隊已找到飛行員，飛行員目前狀況穩定，戰機墜毀後也沒有造成地面人員傷亡。

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烏克蘭在今年2月起接收法國製造的幻象2000戰機，此次事故是烏軍接裝後首架墜毀的幻象2000戰機。此外，西方盟友向烏克蘭提供的F-16戰機也至少有3架被毀。

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