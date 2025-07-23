一口氣採購9年份76快砲零附件 國軍與美簽約 斥資8億餘元

裝設於沱江級巡邏艦艦艏的76公厘快砲。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續透過多項採購案厚實後勤能量，根據政府採購網今（23）日揭露資訊，國防部已與美國完成簽約，將斥資8.44億餘元執行「快砲零附件」採購案，全案自今年執行至2034年4月，據了解，此案與海軍艦艇的76公厘快砲有關，將確保這型武器未來9年的零附件籌獲無虞。

根據國防部發布於政府採購網的決標資訊，國防部駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）完成一項合約簽署工作，內容為海軍司令部的「快砲零附件」，全案共計8億4424萬5600元。值得注意的是，此案的履約期間相當長，表訂自今年6月執行至2034年4月為止。

據了解，此案涉及海軍中、小型艦艇的76公厘快砲零附件籌獲，美國政府於去年12月20日宣布售台「76快砲座零附件」，全案作業維持費約3000萬美元（約新台幣8億7911萬元），若論時間、金額，都與此次決標的採購案條件相符。

請繼續往下閱讀...

國軍針對76公厘快砲的採購、升級與後勤案著力甚深，自2023年起執行總金額151億餘元預算，用於籌獲76公厘快砲「STRALES型改裝包」、STRALES型加改裝案、可攔截亞音速巡弋飛彈的DART彈等；除此之外，為強化攔截飛彈的最後一道防線，海軍已投入101億餘元，採購13套BLOCK 1B方陣快砲、執行8套方陣快砲性能提升，全案於今年執行完畢。裝設於海軍沱江級巡邏艦的方陣快砲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法