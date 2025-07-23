史上首次一次看 115年國防含「四項」軍事特別預算

我國政府可望就軍備採購新編特別預算，圖為國軍計畫採購的M109A7自走砲。（取自貝宜官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕賴清德總統就任後積極強化國防建設，不僅宣示國防預算將達GDP佔比3％，對美關稅談判等可能也會以軍事採購為籌碼進行。對此，除了今年已通過的「國土安全韌性」特別預算，政府單位明年將再編列一項軍事採購特別預算，以滿足國軍對新式裝備的迫切採購需求。若加上尚在執行中的「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」2項特別預算，明年度將是我國歷年來，首次有4項軍事特別預算同步執行。

目前國防部執行中的特別預算，包含「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」2項，在「新式戰機採購」部分，共編列2472億元，自109年執行至115年結束，明年尚有691億元待執行；「海空戰力提升計畫採購」則編列2370億元，自111年執行至115年結束，明年則有398億元待執行。上述兩項特別預算明年皆為最後一個年度，共計691億元待執行。

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國軍透過「海空戰力提升計畫採購特別預算」籌或雄三飛彈發射車。（資料照，國防部提供）國軍透過新式戰機採購特別預算籌獲F-16V BLK70戰機。（取自洛馬官網）同時，立法院日前通過「國土安全韌性特別條例」，國防部經費為1151億元，根據國防部說明，其主要有「軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案」563億元、「重要防護設施改善案」448億元、「作戰區通資基礎設備提升案」107億元、「指管系統韌性及資安防護擴充案」24億元、「軍民共同圖像系統監偵能力案」5億元，以及「網傳作業設備缺裝補充案」2億元等。自114年執行至116年結束，但目前行政院等部會，尚未公布分年編列預算細節。

另外，考量我國對美關稅談判，可能會以能源、軍事採購為籌碼進行，加上賴清德總統國防預算佔GDP比例3%的宣示，明年攸關軍事採購的特別預算，可能包含對美軍事裝備採購，以目前國軍裝備需求缺口，推估可能達數千億元以上。

115年四項軍事特別預算。（記者吳哲宇製表）

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