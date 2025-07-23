憲兵明年起新買4000頂「白盔」 要比現役盔輕300克

憲兵指揮部衛哨官兵（右）頭戴白色勤務頭盔。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵執行大門衛哨勤務、參與特殊慶典與儀式時，皆會戴上寫著斗大「憲兵」字眼的白色勤務頭盔，不過，考量現役頭盔已服役超過20年，憲兵指揮部已啟動換裝工作。根據政府採購網公開徵求資訊，憲兵明、後兩年將採購4000頂新型勤務頭盔，且在裝上所有配件後，重量得在1500克以下，防護等級則需達NIJ-II以上。

憲兵指揮部官兵執行大門衛哨勤務等任務時，會身著甲種服、頭帶白色勤務頭盔，是憲兵的一大特色。（資料照，青年日報提供）憲兵指揮部現役白色勤務頭盔，自2000年服役迄今，左側印著斗大的「憲兵」黑體字，且搭配白色帽帶，與一般戰術頭盔採用軍綠色帽帶大有不同。不過，這頂頭盔不僅已是20年前的設計，且淨重達1.8公斤，促使憲兵規劃換裝作業，去年先引進針對女性官兵頭型、綁髮髻設計的新盔，頭盔的重量已減輕200至300克。

憲兵為女性官兵設計的新型頭盔已陸續服役。（資料照，青年日報提供）隨後，憲兵指揮部今（23）日於政府採購網發布公開徵求資訊，這則公開徵求提到，憲兵計畫明年、後年各採購2000頂「勤務頭盔」，在包含所有配件情況下，頭盔重量可小於、等於1500克，同樣保有「憲兵」字樣與頭盔前方的憲兵徽，內部則有保護頭環、軟墊等內置固定系統，以及帽帶與固定扣件等懸吊系統，藉此保持頭盔的空氣流通、不悶熱與彈性。

至於防護能力，這則公開徵求指，新型勤務頭盔防護能力須達NIJ-II（含）以上，若遭受9公厘手槍於25公尺射擊，在前、後、左、右側各命中一發的情境下，頭盔不得凹陷達30公厘以上。

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