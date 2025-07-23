烏軍戰場巧思盡出 CV90步兵戰車變身自走砲

烏克蘭第21機械化旅操作的CV90步兵戰車部署於泥濘道路上，車身加掛偽裝網，展現實戰靈活性。該車除運兵與火力支援外，亦被臨時用作間接火力平台，反映烏軍在陣地戰下的應變戰術。（圖取自Telegram）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在無人機稱霸的烏克蘭戰場上，傳統武器的角色正被顛覆。根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，烏軍正將瑞典製的CV90步兵戰車（IFV）當作「臨時自走砲」使用，這種看似奇特的非常規戰術，是應對當前戰場現實的無奈之舉與戰術創新。

俄烏戰爭早已演變為陣地戰，無人機的普及大幅縮短了偵敵時間，並增加了攻擊手段。以往依靠機動性躲避砲火的輪型自走砲，現在也被迫進入預先準備的掩蔽陣地作戰。在這種背景下，主要任務為伴隨步兵進行直接火力支援的步兵戰車，也被迫改變作戰模式。

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烏軍士兵發現，CV90步兵戰車的40公厘主砲，同樣能執行「間接射擊」（indirect fire）。他們將戰車停放在隱蔽位置，透過計算彈道對遠方的敵軍陣地進行拋射攻擊，如同自走砲一般，以此在提供火力支援的同時，最大限度地減少被敵方無人機或砲火反擊的風險。

然而，報導也指出，這終究是「非標準」的用法。步兵戰車的主砲在執行間接射擊時，無論是射程還是精度，都遠不及真正的榴彈砲。因此，將CV90當作「代用自走砲」純粹是因應戰場現實的強制性措施，也凸顯了烏軍在資源與戰況壓力下，極力尋求非常規解決方案的作戰彈性。

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