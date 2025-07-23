中國神秘模組化戰車隊現蹤 解放軍轉型戰術曝光

中國西北地區公路上出現神秘8×8輪型裝甲車，車體採沙漠迷彩塗裝，外觀簡潔，疑似為解放軍新一代模組化平台載具之一。 （網路影片截圖）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國西北近日出現一支未公開的裝甲車隊，引發外界對解放軍（PLA）地面戰力轉型的高度關注。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，社群媒體瘋傳一段影片，畫面中超過10輛塗有沙漠迷彩的新型裝甲車，沿著偏遠道路行進，外型疑似為新一代模組化戰鬥平台。

觀察家研判，這批車輛可能以現役「08式」8×8輪型裝甲車底盤為基礎，進行結構與任務模組的強化改良。整體設計呈現更高防護力與戰場彈性，具備通用平台架構，除運輸部隊外，亦可擔任指揮通訊、救護後送等多重任務角色。

請繼續往下閱讀...

所謂模組化設計，意指同一車體可快速換裝不同模組，根據戰場需要轉變為運兵車、指揮車或裝甲救護車等任務車型。這種高適應性的設計，正好呼應解放軍近年強調的「網路化指管」、「分散式作戰」與快速機動佈署戰略，突顯其部隊組織朝向靈活化轉型。

????BREAKING: China’s PLA is deploying new 4G military trucks near the frontlines. pic.twitter.com/HlVXl3mWMk — The Daily CPEC （@TheDailyCPEC） July 19, 2025

報導指出，中國官媒先前曾播出類似車輛在工廠組裝的畫面，但始終未公開型號或技術細節。如今大規模現身野外，顯示該平台可能已完成升級測試，或已投入初步部隊編成，象徵解放軍新一代戰術載具已進入實戰部署階段。

目前外界仍無法確認這批裝甲車是否屬於單一型號，或為多種變體同時測試。有評論指出，若模組化平台逐步普及，將有助解放軍提升後勤維保效率、縮短換裝時間，並因應區域衝突中快速變化的作戰需求，為未來中國地面部隊作戰能力帶來質變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法