中國神秘模組化戰車隊現蹤 解放軍轉型戰術曝光

中國西北地區公路上出現神秘8×8輪型裝甲車,車體採沙漠迷彩塗裝,外觀簡潔,疑似為解放軍新一代模組化平台載具之一。 (網路影片截圖)

羅添斌/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕中國西北近日出現一支未公開的裝甲車隊,引發外界對解放軍(PLA)地面戰力轉型的高度關注。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導,社群媒體瘋傳一段影片,畫面中超過10輛塗有沙漠迷彩的新型裝甲車,沿著偏遠道路行進,外型疑似為新一代模組化戰鬥平台。

觀察家研判,這批車輛可能以現役「08式」8×8輪型裝甲車底盤為基礎,進行結構與任務模組的強化改良。整體設計呈現更高防護力與戰場彈性,具備通用平台架構,除運輸部隊外,亦可擔任指揮通訊、救護後送等多重任務角色。

所謂模組化設計,意指同一車體可快速換裝不同模組,根據戰場需要轉變為運兵車、指揮車或裝甲救護車等任務車型。這種高適應性的設計,正好呼應解放軍近年強調的「網路化指管」、「分散式作戰」與快速機動佈署戰略,突顯其部隊組織朝向靈活化轉型。

