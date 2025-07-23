獨家》國軍明年要「爆買」48750架無人機！ 5款軍用商規各有需求

國防部軍備局昨（22）日公布最新一輪無人機公開徵求案，預計於明、後年間籌獲5款軍用商規無人機，總數量近50000架，相當龐大。圖為今年漢光演習官兵使用多軸無人機作戰。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍因應趨勢陸續強化無人機隊數量，繼首批5款軍用商規無人機案預劃於今年底起陸續結案，而國防部軍備局最新再公布新一輪無人機公開徵求案，預計於明、後兩年間籌獲5款軍用商規無人機，總數量達到48750架，相當龐大。這5款無人機需求案應為獨立新案，不過其內容大致仍為長、短程定翼機與旋翼機，以及垂直起降定翼型無人機。

根據政府電子採購網昨日發布的公開徵求資訊，國防部軍備局生產製造中心再新開出5款無人機的對外徵求案，徵集國內廠商提供符合需求的機型以供評選。這五款無人機應為軍用商規型，而值得注意的是，總採購數量竟達到48750架，並且交付時間規劃於明（2026）、後（2027）年要籌獲完畢，可謂短時又大量。

請繼續往下閱讀...

國防部在先前一批採購案中，所公布5款軍用商規無人機的概略，而此次採購的名稱是否與前次相關，仍有待定奪。（國防部提供）

依徵求資訊顯示，這5款無人機尚未賦予名稱與用途，目前僅以甲乙丙丁戊代稱，不過需求方面，國防部明確列出了規格。其中，「甲式無人機」為導控6公里的以上的多軸旋翼無人機，明、後年採購數量為7500架、26500架；「乙式無人機」為導控25公里的以上的多軸旋翼無人機，明、後年採購數量為1100架、3200架；兩者類型相近，僅導控距離長短有別。

至於丙式無人機、丁式無人機皆為定翼型無人機，同樣依導控長短區分。「丙式無人機」距離需90公里以上、滿載滯空時間至少2小時，明、後採購數量為970架、2980架；而「丁式無人機」距離需30公里以上、滿載滯空時間至少30分鐘，明、後採購數量則為1350架、4450架。

圖為2023國防展上，民間廠商推出的垂直起降定翼型無人機（VTOL & Fixed Wing）。（資料照）

最後，「戊式無人機」為綜合款，屬垂直起降定翼型無人機（VTOL & Fixed Wing），其導控距離需100公里的以上，滿載滯空時間至少2.5小時，平均飛行時速需大於80公里，起降期間可抗5級以上強風，在明、後年採購數量分別都是350架。

國軍此次預劃採購之軍用商規無人機數量相當龐大，相比目前正在執行、今年底將陸續交付結案的首波5款型機，總計也才3000餘架，部分甚至要到2027年才交付完畢；而此次預劃的採購案，卻要在2年間直接籌獲48750架，相當驚人！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法