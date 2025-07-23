從打電玩到進工廠！俄國吸收天才兒童打造神風無人機真相曝光

一架俄羅斯神風無人機正飛向基輔的一棟建築。最新調查指出，這類武器的設計與生產過程，可能涉及俄羅斯兒童的參與。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項由流亡的俄羅斯媒體《The Insider》所做的調查揭露，俄羅斯當局正系統性地將兒童捲入對烏克蘭的戰爭中。根據英國《衛報》報導，這個計畫始於看似無害的電玩遊戲，最終卻將最有天賦的學生「獵才」至國防企業，從事軍用無人機的設計、測試甚至生產。

在基輔展出的俄軍無人機殘骸。調查揭露，包括「天竺葵-2」（Geran-2）在內的武器，其設計與組裝過程都有俄羅斯兒童的參與。（美聯社）

這條精心設計的管道，始於一款名為「Berloga」的電玩遊戲。在這款遊戲中，玩家操控「智慧熊」使用無人機抵禦蜂群攻擊。數十萬俄羅斯青少年沉浸其中，表現優異者甚至能在高中考試中獲得加分。

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遊戲中的佼佼者會被引導至更高級的全國競賽，如「重大挑戰」（Big Challenges），並被受到國際制裁的俄羅斯國防企業吸收。一名參與計畫的青少年坦承：「我們被禁止說這是為了戰爭，所以我們發明了民間用途。這是一個不成文的規定。」

調查更發現，兒童不僅參與設計，還直接投入生產。俄羅斯軍方電視台的紀錄片顯示，在被稱為世界最大攻擊無人機工廠的阿拉布加（Alabuga）設施內，青少年正協助組裝「天竺葵-2」（Geran-2）神風無人機。

報導指出，讓兒童在可能成為合法軍事打擊目標的設施中工作，已公然違反多項國際公約。這項調查揭示了俄羅斯政府如何將「愛國主義」與軍事化教育，演變為讓未成年人直接參與戰爭的行為，引發國際社會高度關注。

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