模擬烏克蘭自殺無人艇 加國「鎚頭鯊」載大量炸藥震撼爆炸

加拿大海軍首度為「鎚頭鯊」配備炸藥，並由巡防艦施放，順利擊中靶船。（圖取自X@RoyalCanNavy）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭在黑海使用自殺無人艇衝撞俄羅斯艦隊，獲得巨大戰果。加拿大海軍近日則在「三叉戟之怒25」（Trident Fury 2025）聯演中，首度運用「鎚頭鯊」（Hammerhead）無人艇，模擬烏克蘭執行自殺攻擊的實彈測試。

軍聞網站「Army Recognition」報導，加拿大海軍首度為「鎚頭鯊」無人艇配備炸藥，並由加海軍「溫哥華號」（FFH-331）巡防艦施放，透過衛星資料鏈遙控與傳輸資料，順利擊中另一艘擔任靶船的「鎚頭鯊」，且測試過程與戰果也運用無人機全程執行觀測。

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圖為加拿大海軍「鎚頭鯊」自殺無人艇。（圖取自X@RoyalCanNavy）

「鎚頭鯊」由QinetiQ公司於研發，原用於模擬海上小型目標靶艦，艇長5.2公尺，淨重900公斤，配備135馬力引擎，具備最高40節（約時速74公里）航速，可安裝模擬增幅雷達與紅外線訊號裝置，並模擬直線高速、Z字形規避等動作，提升水面艦的武器射擊精準度與驗證效能。它可以單獨運行，也可以組成多達40艘的自殺無人艇群操作。

報導說，本次實測由加國「先進海軍能力小組」（ANCU）歷經數月規劃，從烏國經驗發想、選取合適載臺並完成改裝，並透過「三叉戟之怒」聯演的實測獲得良好結果。儘管現階段主要測試目標在於驗證載臺能力，但已展現巨大的作戰潛力，且皆使用已服役的設備零件，未來可望持續改良、制定相應戰術戰法，進而與水面艦與各式載具搭配，提升加軍制海戰力。

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