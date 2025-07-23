美新型USV搭載AI可過複雜地形 通過海試將投產

美國新創公司Scientific Systems，近期推出名為「遠征海上超視距任務載具」（VENOM）的小型自主無人水面載具（USV），並已順利完成海試進入合格採購名單，開放美國政府機關採購。（圖取自Scientific Systems）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國新創公司Scientific Systems，近期推出名為「遠征海上超視距任務載具」（VENOM）的小型自主無人水面載具（USV），並已順利完成海試進入合格採購名單，開放美國政府機關採購。

Scientific Systems新聞稿15日指出，該公司與美國海軍、Tideman Marine與Sea Machines公司合作開發的「VENOM」無人攔截艇，已順利完成海試，驗證自主穿越艱困水域環境、閃避動靜態障礙物、在指定區域巡航並監測海上威脅，以及快速攔截機動船艇的性能；該載具已開放美國防部和其他聯邦政府單位機構採購。

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Scientific Systems表示，很榮幸能和合作夥伴聯手，成功測試並驗證即將投產的「VENOM」，也自豪能協助美海軍開發足以應對新一代海上威脅的先進自主解決方案。

搭載人工智慧（AI）技術的「VENOM」，艇身長度約9公尺，由堅固的高密度聚乙烯（HDPE）打造而成，使用柴油動力，最高航速超過35節（約時速65公里），而在24節（約時速44公里）航速下，總航程可達500浬（約926公里），巡航時間長達130小時，超出海軍預期；有望增進美軍海上情監偵與執法能力，強化海事安全和海上作戰能量。

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