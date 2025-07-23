軍事固外交 台灣贈巴拉圭4架除役UH-1H直升機

圖為我國UH-1H直升機進行除役典禮。（資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕巴拉圭空軍17日於記者會證實，將於8月接收由我國捐贈的4架UH-1H通用直升機，成為我國近年少有的軍事裝備援助案。

軍聞網站「Army Recognition」報導，裝備後續將用於支援國防和後勤任務，包括人道行動。巴拉圭總統潘尼亞於今年4月訪問巴拉圭查科地區時宣布該消息，由於當地易受洪災，他當時表示，這些直升機將在加強對軍隊的支持，也會在洪災緊急情況下為受災民眾提供援助。這是繼2019年台灣向巴拉圭交付兩架UH-1H直升機和30輛悍馬之後，第二次確認捐贈UH-1H直升機給巴拉圭。

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報導指出，巴拉圭空軍近年積極翻新空軍裝備，包括採購A-29超級巨嘴鳥攻擊機、以色列的移動雷達以及從諾斯羅普購買的全國雷達預警系統。

巴拉圭身為我國最堅定邦交之一，近期消息傳出，賴清德總統預計八月訪問巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯三個邦交國，擬去程先過境紐約，再於回程過境達拉斯。

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