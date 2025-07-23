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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

漢光演習數度出「撞」況 陸軍司令呂坤修要求做好出勤前置作業

2025/07/23 14:56

國軍1輛CM11戰車在漢光演習期間行經桃市大園漁港路，與1輛休旅車擦撞。（資料照，記者余瑞仁翻攝）國軍1輛CM11戰車在漢光演習期間行經桃市大園漁港路，與1輛休旅車擦撞。（資料照，記者余瑞仁翻攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習上周落幕，在部隊出沒於大街小巷之際，也衍生了數起涉及軍車與民車、民宅的交通事故。陸軍司令呂坤修上將昨表示，部隊裝備頻繁穿梭於城鎮街道，的確增加操演行動意外風險，因此，各級部隊應落實督管出勤車輛的行車記錄器安裝、勤前教育、機動路線勘查、軍車突發狀況處置訓練。

國軍「漢光41號」實兵演習講求無腳本的實時、實地、實裝訓練，不僅國軍各式戰、甲、砲車穿梭在城鎮道路、巷弄之間，海軍陸戰隊99旅更從南台灣一路北上馳援。不過，在講求實際「跑位」的練兵原則下，也衍生了數起交通事故，包括M109自走砲撞到民宅、車輛，也有CM11戰車與民眾車輛擦撞。

陸軍司令呂坤修上將主持「擴大戰敵情會報」。（陸軍司令部提供；青年日報）陸軍司令呂坤修上將主持「擴大戰敵情會報」。（陸軍司令部提供；青年日報）對此，陸軍司令呂坤修上將昨天主持「擴大戰敵情會報」時表示，這次演習強化縱深地區作戰的實戰化演練，部隊裝備頻繁穿梭於城鎮街道，的確會增加操演行動意外的風險。因此，他叮囑各級部隊應落實督管出勤車輛行車記錄器安裝、車輛勤前教育、機動路線勘察及軍車突發狀況處置訓練等防處作為，持恆強化部隊機動任務安全，確保戰備訓練任務順遂。

不過，呂坤修也嘉勉陸軍各單位戮力執行漢光實兵演習的辛勞，期勉各級幹部秉持革新作戰思維，務實精進戰備訓練作為，全面落實「無人機基礎訓練」及「指揮所指管機制轉移演練」，因應未來防衛作戰實需，以及臨戰應變能力。

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