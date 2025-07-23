第2批M1戰車26日深夜抵台 「范斯高」颱風侵襲北部海域恐擾局

陸軍10日實施M1A2T新式戰車換裝訓練，在全國國人眼前實彈射擊操演，四砲齊射展現最大火力壓制敵軍登陸。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍繼去年底接收首批38輛M1A2T主力戰車後，第二批42輛傳出將在本月26日深夜運抵台灣，軍方規劃在今年下半年擇期成軍，這也是陸軍在7月初為第一個「海馬士」多管火箭飛彈連舉行成軍典禮之後，今年第二項新式裝備的成軍典禮。

不過，由於今年第7號颱風范斯高在今（23）日早上生成，預計持續往西北方向、朝琉球南方海面前進，並於週四下半天至週五最接近台灣，並於週五抵達台灣北方海面及東海南部近海。范斯高颱風的行進方向，恰好就會衝到載運M1A2T主力戰車的國輪航線，是否能夠如期進港，還要視颱風強度及海面風浪而定。

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今年6月初，在社群媒體「Threads」發佈的一段空拍影片可見，空拍機的鏡頭捕捉到一批M1戰車整齊停列於某個港口以商船貨櫃搭建的集貨區內，共計42輛；除了車體清晰可見的三色叢林迷彩，砲塔左後方突出的箱狀設施，則是「輔助冷卻與電源系統」（Auxliary Cooling and Power System, ACPS），判斷應是準備啟運到台灣的M1A2T主力戰車。

國軍第一批38輛M1A2T戰車於去年交付後，已於今年7月10日首度公開實彈射擊，今年下半年擇期成軍，第二批42輛同型戰車，在今年6月啟運後，傳出將在本月26日深夜抵台。最後一批的28輛戰車，預計在明年第一季以前交付。

在全數108輛戰車交付後，陸軍584旅將進行全旅換裝工作。陸軍司令呂坤修上將日前也到陸軍584旅，視導戰車後勤維保設施與掩體工程，要求換裝訓、後勤整備、設施工程等均應依任務節點管制執行，並使接裝任務如期、如質達成。

M1A2T戰車射擊的瞬間，場面相當震撼。（圖片取自青年日報IG）

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