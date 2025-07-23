美軍B-52與F-15將掛載極音速武器 轉為「即戰型」戰力

圖為美國空軍的B-52轟炸機，在日落時分進行「空射快速反應武器」（ARRW）的掛載飛行測試。（圖：美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國在極音速武器的發展上正處於關鍵十字路口。根據軍事新聞網站《Breaking Defense》的專欄分析，在經歷了多年的官僚延誤與優先級轉移後，美國空軍已有兩款戰術極音速武器接近部署階段，它們的出現可能從根本上改變太平洋戰區的戰略平衡。

極超音速武器被視為美軍「分散式部隊」戰略的關鍵促成者。當軍事規劃者面對在廣闊太平洋上威懾中國侵略的挑戰時，「即時打擊」（prompt strike）能力變得至關重要。極音速武器專家路易斯博士（Dr. Mark Lewis）比喻：「如果有一款武器，航程威力都跟戰斧飛彈一樣，但速度卻是它的10倍（從0.7馬赫提升到7馬赫），你為何不想要？」

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其戰略邏輯很明確：中國的主要優勢在於能在美軍有效分散部署前迅速集結兵力。若能在太平洋戰區部署極音速武器，將能威脅快速打擊中國的海上推進部隊，為美軍與盟友爭取到達成最佳部署的寶貴時間。

然而，儘管技術已成熟，部署之路卻充滿曲折。在前美國總統拜登任內擔任空軍部長的肯達爾（Frank Kendall）曾質疑極速武器的必要性，導致計畫延宕。路易斯博士對此表示：「因為這些猶豫，我們比4年前更加落後於對手。」

如今，美軍的態度出現轉變，空軍已公開承諾部署代號「ARRW」的空射快速反應武器。此武器可由B-52轟炸機掛載，另一款代號「HACM」的極音速攻擊巡弋飛彈則能整合至F-15等多種戰機上。分析指出，當前最急迫的任務，是將這些武器從「實驗室裡的科學專案」轉變為能實際威懾中國的「今夜就能戰」（fight tonight）的作戰力量。

此外，該計畫也具備國際合作的戰略優勢。美國正與澳洲、日本合作開發相關技術與防禦系統，如「滑翔階段攔截器」（GPI），此舉不僅鞏固了盟友關係，更透過增加發射點，使中國的軍事規劃變得極為複雜。

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