美軍F-15E戰機竟「生鏽了」？ 空軍連忙解釋：原因其實是這個啦

美軍在中東作戰的多架F-15E戰機其機翼表面都出現大片的黃褐色斑紋，被許多網有認為是飛機出現腐蝕或生鏽。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍中央司令部（United States Air Forces Central）近日發布一系列F-15E「攻擊鷹」戰機在中東地區作戰，執行空中加油的畫面，然而圖中多架F-15E戰機的機翼表面都出現大片的黃褐色斑紋，被許多網有認為飛機出現了腐蝕或生鏽；對此，外媒引述空軍人士解釋，應當是外部匿蹤塗層風化受損所致。

美國空軍月初發布系列照片，說明F-15E戰機在返回美國中央司令部（CENTCOM）責任區執行戰鬥空中巡邏任務，並在期間由KC-135協助進行空中加油。然而，多張照片卻顯示，機翼表面出現了大量黃褐色的斑駁痕跡，就有觀察員及網友擔憂，飛機似乎出現了腐蝕或生鏽的痕跡，並指出其油漆表面明顯退化，引起網友議論。

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F-15E戰機在返回美國中央司令部（CENTCOM）責任區執行戰鬥空中巡邏任務，並在期間由KC-135協助進行空中加油。（圖片取自DVIDS）

不過，也有網友反駁分析，F-15E的機身主要由鋁和鈦製成，理當不易生鏽才對；也有人提出專業見解認為，有問題的材料可能是雷達低視度匿蹤塗層，在極端環境條件下會失效。

對此，軍聞網站《Defence Blog》引述美國空軍消息人士證實，由於長期暴露在惡劣天氣下，部分戰鬥機的外塗層已經出現磨損跡象；在某些部署地區，強烈的陽光、風沙和鹽水蒸氣的共同作用會加速表面塗層的退化。儘管如此，空軍官員強調，任何外觀磨損都不會影響作戰的能力，維修團隊會定期對F-15E進行檢查與維護。

美國空軍消息人士證實，由於長期暴露在惡劣天氣下，部分戰鬥機的外塗層已經出現磨損跡象，這是由於強烈的陽光、風沙和鹽水蒸氣導致。（圖片取自DVIDS）

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