印度陸軍有阿帕契了 首批3架交付送往西部邊境防範巴基斯坦

印度陸軍近日已從美國接收了他們新採購的首批3架AH-64E「阿帕契」直升機，並將交由第451陸軍航空中隊操作，部署至西部邊境附近。（圖片取自@Tar21Operator的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕印度向來非常樂意購買世界各國的先進裝備，包括最近新到貨的美國AH-64E「阿帕契」攻擊直升機。據當地媒體報導，印度「陸軍」近日已從美國接收了他們新採購的首批3架「阿帕契」，比印度「空軍」的採購案略晚6年；依規劃，這些陸軍武裝直升機將由第451陸軍航空中隊操作，並被部署至西部邊境附近。

根據軍聞網站《Defence Blog》引述當地媒體報導，印度陸軍所訂購的6架AH-64E「阿帕契」直升機中，首批3架本週已由An-124民用運輸機運抵西部軍事樞紐的焦特布爾（Jodhpur），並交付印度陸軍接收，而後續的另外3架預計將於11月交付。印度陸軍表示，這些新型直升機將部署在印度邊境地區，以增強在現代地面戰中佔據打擊優勢。

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Apache



Boeing US delivers 1st batch of AH-64E attack helicopters to the Indian Army's 451st Army Avn Sqn!



The desert Camo looks amazing, Happy Hunting to the Tank Busters...







CC: ADGPI pic.twitter.com/stgqheGJCQ — Abhinav （@ThatArticleGuy） July 22, 2025

根據印度軍方規劃，這批直升機將直接交予駐紮在焦特布爾的陸軍第451航空中隊操作，該中隊在監視印度西部邊境方面發揮著至關重要的作用，隨著「阿帕契」直升機的加入，這支邊防部隊的作戰實力將大幅提升。

有趣的是，這次是印度陸軍首度接裝「阿帕契」，但並非印度軍方的首次獲得，印度空軍於2019年開始已有22架「阿帕契」陸續服役。報導指出，陸軍所採購的這批飛機是2020年簽署，以每架約86億盧比（約9900萬美元，29億元新台幣）購得，原訂的交付日程因供應鏈挑戰和物流中斷，而被延遲了一年多至今。



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