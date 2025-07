印度陸軍有阿帕契了 首批3架交付送往西部邊境防範巴基斯坦

印度陸軍近日已從美國接收了他們新採購的首批3架AH-64E「阿帕契」直升機,並將交由第451陸軍航空中隊操作,部署至西部邊境附近。(圖片取自@Tar21Operator的X帳號)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕印度向來非常樂意購買世界各國的先進裝備,包括最近新到貨的美國AH-64E「阿帕契」攻擊直升機。據當地媒體報導,印度「陸軍」近日已從美國接收了他們新採購的首批3架「阿帕契」,比印度「空軍」的採購案略晚6年;依規劃,這些陸軍武裝直升機將由第451陸軍航空中隊操作,並被部署至西部邊境附近。

根據軍聞網站《Defence Blog》引述當地媒體報導,印度陸軍所訂購的6架AH-64E「阿帕契」直升機中,首批3架本週已由An-124民用運輸機運抵西部軍事樞紐的焦特布爾(Jodhpur),並交付印度陸軍接收,而後續的另外3架預計將於11月交付。印度陸軍表示,這些新型直升機將部署在印度邊境地區,以增強在現代地面戰中佔據打擊優勢。

請繼續往下閱讀...

Apache



Boeing US delivers 1st batch of AH-64E attack helicopters to the Indian Army's 451st Army Avn Sqn!



The desert Camo looks amazing, Happy Hunting to the Tank Busters...







CC: ADGPI pic.twitter.com/stgqheGJCQ