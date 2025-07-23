陸地版神盾首度開火！美軍SM-6飛彈澳洲外海秒殺靶艦

在澳洲「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 25）演習中，美國陸戰隊空中管制單位完成空域淨空後，美國陸軍「第3多領域特遣隊」首度於海外實彈發射一枚標準六型（SM-6）飛彈。（圖：美國陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在一場旨在嚇阻潛在對手的重大演習中，美軍首度在海外實彈試射其陸基「神盾」飛彈系統，並成功擊沉一艘海上靶艦。根據 「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）22日報導，此次於澳洲「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 25）演習期間的試射，由美國陸軍、陸戰隊與澳洲陸軍協同完成，展現了一種全新的、靈活的陸基反艦作戰能力。

美國航艦喬治華盛頓號與英國航艦威爾斯親王號7月16日在帝汶海會合，展開護身軍刀演習行動。（取自英國皇家海軍X）

這場於7月16日在澳洲北部舉行的打擊任務，是一次複雜的「擊殺鏈」（kill chain）演練。首先，由美國海軍P-8A「海神」偵察機與盟軍特種部隊，識別出一艘模擬敵方雷達信號的貨船作為目標。接著，部署在澳洲達爾文的美國陸戰隊旋轉部隊（MRF-D）空中管制單位，負責淨空相關空域，為飛彈發射創造安全走廊。

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與此同時，美國陸戰隊與澳洲陸軍組成的聯合部隊，透過地面車隊與MV-22B「魚鷹」運輸機，迅速進入發射陣地周邊進行安全部署。在所有條件完備後，由美國陸軍「第3多領域特遣隊」（3rd MDTF）操作「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統統，發射一枚「標準六型」（SM-6）飛彈，精準命中並擊沉目標。

此次演習的核心是陸軍的「堤豐」武器系統，這是一種貨櫃化的飛彈發射裝置，衍生自美國海軍軍艦上使用的MK 41垂直發射系統，能將海基武器靈活部署於陸上。對此，MRF-D指揮官阿瑪斯上校（Col. Jason C. Armas）表示，這成功驗證了「防區內待戰部隊」大規模的機動指管能力，其作戰方式就是：致命、敏捷，並隨時與盟友協同。

除了飛彈試射，此次演習更展現了高度的盟軍一體化作戰能力。其中，美國陸戰隊的F-35B戰鬥機，罕見地部署在英國皇家海軍的「威爾斯親王號」航空母艦上進行起降。此舉不僅展示了美英兩軍的協同戰力，更與同時參演的美國「華盛頓號」航空母艦打擊群，共同在印太地區構建了強大的嚇阻態勢。

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