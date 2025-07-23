文總、青文創進軍「娃包」市場 建構三軍儀隊版「柴小寶」宇宙

文總與青文創再次攜手，推出以國軍三軍儀隊版「柴小寶」為主角的「娃包」。（本報編輯，取自文總臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕可隨心情、喜好吊掛於包袋之上的「娃包」，深受時下年輕人喜愛。中華文化總會與《青年日報》所屬「青文創」繼推出「漢光41號」實兵演習限量臂章後，再度攜手推出「娃包」新品，其結合國軍虛擬吉祥物「柴小寶」三軍儀隊公仔、絨布彩球，及以迫擊砲彈為設計的透明外袋，販售時間與通路將另行公布。

中華文化總會與青文創在漢光41號演習前夕，推出一系列周邊商品，其中以文總委託專業團隊設計、國防部製作的臂章，結合了沱江級巡邏艦、海馬士多管火箭系統、IDF經國號戰機等元素，獲得外界好評，開賣後快速售罄。文總與國防部合作製作「漢光41號」實兵演習臂章，很快就售罄。（取自文總臉書）

這次文總與青文創再度合作，以國防部IP吉祥物「柴小寶」三軍儀隊版，結合以迫擊砲彈為外型的透明外包、絨布彩球，成為時下流行的「娃包」，收藏者也可隨喜好更換包內公仔，增添趣味性。

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