美將在菲律賓新建海空燃料補給基地 增強前進部署能力

美國計畫在菲律賓南部民答那峨島的達沃地區，建立新的海上和航空補給基地，以增強美軍前進部署能力。圖為美國海軍濱海戰鬥艦「蒙哥馬利號」（USS Montgomery）2019年6月訪問達沃市。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應未來與中國可能爆發衝突，美國正積極強化印太地區的軍事後勤網絡，計畫在菲律賓南部民答那峨島（Mindanao Island）的達沃地區（Davao Region），建立新的海上和航空補給基地，以增強美軍前進部署能力，扼守南海進出太平洋的通道，抗衡中國進逼。

「美國海軍協會新聞」（USNI News）22日報導，根據公開招標文件，美國國防部後勤署（DLA）正尋求與民答那峨的企業簽約，計畫每年供應多達4200萬加侖的燃料，供美國軍機和船艦使用。這項計畫將使美軍能在菲律賓多個據點補給燃料，而不再局限於蘇比克灣（Subic Bay）。

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蘇比克灣曾是美國在印太地區最大的海軍基地，如今仍是美軍船艦在該區域或更遠距行動的關鍵補給點。新設施將使美軍在菲律賓擁有更多補給站點，尤其是在南海及蘇祿海（Sulu Sea）、西里伯斯海（Celebes Sea）等第1和第2島鏈之間的戰略咽喉地帶，以應對中國與美國船艦日益頻繁的活動。

美國海軍航空母艦打擊群長期利用菲律賓群島海域，進出南海與菲律賓海之間。近期，美軍航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）在西里伯斯海航行時，透過軍事海運司令部（MSC）租用的油輪加油。這些後勤擴充措施，反映美軍對於在國際換日線以西缺乏補給節點，以及美國本土與西太平洋距離過遠的擔憂。

國防部後勤署提出的招標案，徵求民答那峨達沃地區建立承包商所有並營運的燃料儲存設施與配送服務，能夠接收、儲存並輸送海軍蒸餾燃料F76與航空燃料JP5，潛在地點涵蓋達沃灣（Davao Gulf）西岸，包括達沃市（Davao City）、南達沃省（Davao del Sur）以及馬拉拉格灣（Malalag Bay）等。

除了海軍與航空燃料，民答那峨承包商還必須具備儲存與供應防冰添加劑及潤滑油的能力。所建設施必須能同時為2艘中型油輪或駁船加油。合約以4年為期，約滿可再續約5年。

此前，美國駐菲律賓大使館16日宣布，美國海軍將在鄰近南海爭議島礁的巴拉旺省，興建2座船艦整修設施，其中之一位於臨海的奎松市，另一座則設於奎松以北約130公里的蠔灣（Oyster Bay）海軍基地，為菲國船隻提供維修保養服務。

這類基地建設可望進一步強化美菲聯盟的後勤保障能力，也可能提供日本、澳洲等美國盟友牽制中國的後勤補給能量，凸顯美國在印太地區的戰略佈局，致力於維持更常態性且靈活的部署態勢。隨著地緣政治情勢變化，未來美菲2國在軍事設施與後勤合作上的進展，料將更為密切。

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