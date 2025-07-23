美日澳簽署新後勤協議 擴大海上部隊合作

美日澳近日簽署一項後勤協議，擴大海上部隊合作。圖為美、日、澳、印度4國2020年11月在北阿拉伯海舉行「馬拉巴爾」（Malabar）聯合演習。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國、日本和澳洲近日簽署一項後勤協議，有助於美國海軍在太平洋爆發衝突時，更容易為軍艦進行補給與再武裝。

「美國海軍協會新聞」（USNI News）22日報導，這份由美國海軍、日本海上自衛隊和澳洲皇家海軍簽署的新後勤協議，將首次讓美國擴大與日、澳2國海上部隊既有的合作關係。

請繼續往下閱讀...

美國海軍作戰部主管設施與後勤事務的副部長賈布隆（Jeffrey Jablon）指出，這項協議將可改善3國之間的資訊流通，也能讓3國更有效地運用各自的後勤力量，強化3方在艦隊持續作戰支援上的合作。

本月稍早，美、日、澳3國海軍官員登上澳洲布里斯本的美軍兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America），簽署這項後勤協議。此舉正值川普政府持續強調五角大廈在印太地區對抗中國的戰略重點之際，美國在該地區的夥伴與盟友也正努力應對北京持續展示的海上力量投射。

賈布隆指出，美方在制定這項3邊後勤協議前，已與日本、澳洲進行過多次雙邊接觸。該協議的目標，是讓美、日、澳3國在賈布隆所稱的「後勤5R」領域合作，即補給（resupply）、再武裝（rearm）、加油（refuel）、醫療復原（revive in medical care）以及艦艇維修（repair ships）。

這項協議將簡化後勤支援合約程序。例如，美國現在可以透過某種方式，向日本或澳洲償付其將糧食從艦艇運送至美國軍艦的費用，「我們會在演習、兵棋推演中演練這些情境，提前解決這類問題。」

賈布隆指出，美國及其盟國還需要改進的問題之一，是在海上裝填垂直發射飛彈。新協議可望協助3國共同解決此問題，「這項技術目前尚未成熟，但我們正在取得進展，透過澳洲與日本的投入與合作，希望能比我們單獨努力更快找到解決方案。」

美國海軍在本月稍早發布的新聞稿中指出，美國與澳洲自2019年起便開始在該地區著手飛彈再裝填作業。「為了提升海上快速再裝填能力，美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）正在開發原型系統，該系統將與現有美國及盟國船艦的MK-41飛彈發射器相容，並在海況較為惡劣時，實現艦對艦之間的飛彈運輸。」

儘管目前仍無擴大此後勤協議至其他區域夥伴及盟國的計畫，但賈布隆表示，他並不排除這個可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法