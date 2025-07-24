川普施壓無效！烏俄談判不到一小時草草收場

烏克蘭與俄羅斯代表團於7月23日，在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判，雙方僅在交換戰俘議題上取得進展。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄第三輪直接談判23日在伊斯坦堡落幕，但成果極為有限。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管雙方就交換戰俘達成協議，但在停火條件或元首峰會等關鍵議題上幾乎沒有進展，整場會議在不到一小時內便草草結束。

此次談判在美國總統川普向莫斯科發出「50天內達成和平否則將面臨嚴厲關稅」的最後通牒後舉行，但俄羅斯總統普廷顯然未受影響，持續猛烈轟炸烏克蘭城市。

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會後，烏克蘭代表團團長、前國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，他已提議在八月底前舉行澤倫斯基與普廷的元首峰會，並認為美國總統川普與土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）的參與將「極具價值」。然而，俄方代表、普廷高級幕僚梅丁斯基（Vladimir Medinsky）則回應，只有在簽署協議時，舉行元首峰會才合適。

在唯一的共識上，雙方同意完成一項約250名俄軍與250名烏軍戰俘的交換，並計畫在近期內再交換至少1200名戰俘。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，透過近期的伊斯坦堡協議，已有超過千名烏克蘭人獲釋返國。

儘管雙方展現外交姿態，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在會前已表明，雙方立場「截然對立」，外界不應期待任何奇蹟。隨著俄軍傷亡人數據估已突破百萬，普廷仍未展現任何妥協跡象，和平前景依舊黯淡。

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