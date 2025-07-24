「大罷免」投票倒數2天！中共57機艦擾台、36架共機越中線

中國解放軍「殲-16」戰機。（資料照，國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕我國大罷免運動第一梯次投票倒數2天，國防部今（24）日發布中國解放軍動態顯示，共軍自昨（23）日上午6時至今日上午6時止，在台海周邊海、空域活動頻繁，合計偵獲中共軍機48架次，其中36架次逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域，另有共艦9艘、公務船1艘持續在台周邊活動。

根據國防部圖資顯示，48架次擾台共機之中，其中包括昨上午7時35分至晚間9時25分，先有24架次主、輔戰機在我西部空域沿中線活動，其中12架次越過台海中線；昨上午8時30分至今日凌晨4時35分，再有23架次主戰機侵擾我西南空域；昨日下午3時20分至5時35分，則出現1架次直升機進入東南空域。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法