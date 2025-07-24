美海軍強化遠程制海戰力 要把更多「戰斧」巡弋飛彈改裝反艦導引段

美國海軍驅逐艦「海爾賽號」發射戰斧巡弋飛彈情形。（取自美國海軍航空系統司令部）〔記者涂鉅旻／台北報導〕外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，美國海軍計畫明年起改裝35枚至96枚「戰斧」對地巡弋飛彈導引段，使其具備遠程反艦能力。在此之前，美國海軍才決定於今年9月以前，為軍艦配置具備反艦能力的戰斧飛彈，其射程可望達到2400公里。

根據《海軍新聞》報導，此案依據海軍航空系統司令部的招標文件，美國海軍自明年第二季起，將35枚至96枚「戰斧」巡弋飛彈裝設海上導引段套件，以及具備反艦處理能力的配套，使其能成為可低空飛行的遠程反艦巡弋飛彈。

經過升級且具備反艦能力的戰斧飛彈，次型號為「第五批次」（Block V），除了導引與通訊系統，以及具備反艦戰力的「第五批次A」（Block Va），這篇報導指，這次現代化升級還包含裝設聯合多用途彈頭系統的「第五批次B」（Block Vb）項目，使其可以打擊更多種目標。

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美國海軍2020年宣布將所有「戰斧」巡弋飛彈升級成第五批次，並順利完成試射。這篇報導指，美軍計畫將至多3992枚戰斧第四批次（Block IV）飛彈，升級成第五批次。第四批次的戰斧飛彈射程約1600公里，第五批次射程可望更遠，甚至有2400公里的推測。

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