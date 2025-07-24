軍備局明年起爆買五款近5萬架無人機 光這機型就占近七成

國軍商規軍用的微型無人機，首度於今年的漢光41號演習曝光。（國防部發言人官方Facebook）

首次上稿：07-24 12:11

更新時間：07-24 12:42（新增內文統計圖表）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍今（2025）年「漢光41號」演習中擺出多款新型主戰儎台、單兵裝備展示戰力，國軍籌購的六款軍用商規無人機之一、由特戰部隊操作的「微型無人機」也在其中。值得注意的是，軍備局近日公開徵求五款共計4萬8750架戰術無人機中，其中多達3萬4千架為「甲型」無人機，從尺寸、動力、導控等數據比對，與微型無人機有著不少近似之處。

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根據政府電子採購網24日公開徵求資訊，軍備局明（2026）年、後（2027）年計畫採購甲、乙、丙、丁、戊五型無人機，總數高達4萬8750架；其中，兩年共計採購3萬4千架的甲型無人機，除為多軸旋翼機，其6公里的導控、情資傳輸距離，以及2.5公斤酬載、7分鐘滯空時間，不難看出此為全系列中體積最小者，其定位也近似於日前才在漢光演習亮相的「微型無人機」。

國防部去年採購1485架微型無人機中，包含陸軍320架、空軍315架，以及全民防衛動員署的850架，是國軍監偵任務的生力軍。（國防部發言人官方Facebook）

根據立法院預算中心、國防部預算書統計資料，國防部去年起共計採購1485架「微型無人機」，總採購經費為12億8391萬8千元，其中陸軍獲得320架，空軍引進315架，攸關後備戰力的全民防衛動員署850架同型機，預計今年底前分三批次籌獲完畢。

陸軍還曾在送至立法院的預算解凍報告中揭露，微型無人機時速可達72公里、最大升限300公尺，導控距離至少5公里，且可回傳Full HD 1080P影像情資，同時具備避障、防干擾跳頻能力，以及IP54（含）以上的防水防塵等級認證。

軍備局7月23日發布公開徵求資訊，計畫2年內大舉採購4萬8750架無人機，性能雖然各異，但整體規模明顯超越去年8月的商規軍用無人機採購案。（擷自政府電子採購網）

此外，軍備局還同步公告其餘四款無人機尋商，包含4300架的乙型無人機、3950架丙型無人機、5800架丁兩型無人機，以及700架的戊型無人機，整體規模更勝去（2024）年8月底定的六款、3千餘架軍用商規無人機採購案。

軍備局五款48750架無人機採購數量分布一覽。（取自國防部發言人官方Facebook；本報製圖）

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