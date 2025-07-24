川普挺烏來真的 准售鷹式飛彈、M2步兵戰鬥車後勤

美國國務院近日批准向烏克蘭軍售鷹式飛彈及M2布雷德利步兵戰鬥車後勤、維修設備及技術能力。圖為我國空軍發射「鷹式飛彈」。（資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）23日宣布，美國國務院已批准向烏克蘭軍售鷹式飛彈及M2布萊德雷步兵戰鬥車後勤、維修設備及技術能力，價值共計3.22億美元（約新台幣94.2億元），這是美國總統川普就任後第二波對烏軍售，代表川普政府對烏立場已正式轉變。

DSCA於23日發布的新聞稿表示，美國國務院已批准軍售鷹式第三階段飛彈系統維持及相關設備，成本估計為1.72億美元（約新台幣50.3億元），包含5噸卡車、鷹式飛彈及系統備件、防空部隊系統維修和後勤技術等支援。

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攸關M2布萊德雷步兵戰鬥車的軍售案則價值1.5億美元（約新台幣43.9億），包含翻新M2設備、訓練、技術等支援。

DSCA指出，烏克蘭迫切需要加強本土保障能力，以維持美國提供的車輛和武器系統高作戰效率。為了提升維護、修理和大修能力，將透過更具彈性和更快速的維修週期，直接提升戰場效能，從而提高整體作戰效率，並減輕後勤和財務負擔。

鷹式飛彈由雷神公司（現為RTX）研製，1960年代起逐步在美軍及盟友之間活躍起來，成為重要的中、低空層防空武器，後期型號最高時速約2.4馬赫（約2940公里），射高20公里、作戰範圍約40公里，可擊殺敵軍的飛機與巡弋飛彈。

另外，由於仍有多國使用鷹式飛彈，且因應俄烏戰爭爆發，美國已啟用「戰區戰備設施」，除協助美國陸軍航空暨飛彈指揮部（U.S. Army Aviation and Missile Command）等單位的飛彈武器系統後勤，也繼續擔負鷹式飛彈的測試、組裝、重認證以及維修等工作。

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