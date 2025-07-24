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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

不用返港就能完整補給 美軍艦試驗垂發系統海上再裝填

2025/07/24 15:41

美軍伯克級驅逐艦上周在美國東岸海域，成功將飛彈發射筒重新裝填於垂直發射系統中，讓軍艦無須回港裝填彈藥，可望加快軍隊整補、恢復戰力速度。（圖取自DVIDS）美軍伯克級驅逐艦上周在美國東岸海域，成功將飛彈發射筒重新裝填於垂直發射系統中，讓軍艦無須回港裝填彈藥，可望加快軍隊整補、恢復戰力速度。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍近年積極試驗分散式作戰及敏捷部署，美軍伯克級驅逐艦上周在美國東岸的海上，成功將飛彈發射筒重新裝填於垂直發射系統中，讓軍艦無須回港裝填彈藥，可望加快軍隊整補、恢復戰力速度。

軍聞網站「USNI News」報導，軍事起重艦「地鼠州號」（T-ACS 4）與伯克級飛彈驅逐艦「法拉格特號」（DDG 99）17日在維吉尼亞海岸進行這項試驗。「地鼠州號」利用船載重型起重機，將飛彈發射筒裝入「法拉格特號」的垂直發射系統內。

美國海軍遠征後勤支援大隊（NAVELSG）指揮官基洛（Charles Kirol）表示，在海上的任何位置重新武裝軍艦，能帶給對手極大的複雜性。

美國海軍近月在紅海的行動中，其水面艦裝載大量飛彈，引發如何在遙遠前線為軍艦補充飛彈，以及固定港口遭敵方打擊後，如何補給的問題。

對此，美國海軍希望與澳洲、日本等夥伴國家合作，探索海上補給的解決方案。美國海軍後勤（N4）副作戰部長賈布隆曾表示，海上裝填垂直發射飛彈，是美國及其盟友需要改進的領域，美日澳間的三邊後勤若達成協議，就有可能進行。

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