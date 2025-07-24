美國改商務機為「EA-37B」電戰機 義大利成第二個用戶國

美國的EA-37B將逐步汰換現役C-130運輸機的EC-130電戰機型。（圖擷取自L3Harris官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國以「灣流G550」型商務噴射客機為平台改造的EA-37B電戰機，近日獲得義大利採購，成為繼美國之後第二個使用國，也代表商務機改造電戰機的概念獲得其他國家承認，市場前景看好。

軍聞網站「The Aviationist」報導，義大利已向貝宜系統（BAE System）和L3 Harris公司授予合約，將打造2架供義軍使用的EA-37B電戰機。

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美國國務院去年10月批准向義大利出售EA-37B及附帶裝備與零件；義國近日宣布向貝宜採購EA-37B關鍵的Compass Call電戰系統、雷達和天線陣列整流罩、線束、零件等，總值約1200萬美元（約新台幣3.5億元）。

另以3億美元合約，委託L3 Harris將貝宜生產的零組件，整合至灣流550商務客機，打造成2架義軍使用的EA-37B；透過和美軍同規格先進戰力，維繫義軍制電磁權優勢。

報導指出，EA-37B搭載的Compass Call電戰系統，為最新改良版本，儘管大幅減輕體積、重量與操作人力，電戰效能卻不減反增，除保有反敵方指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視、偵察、目獲（Counter-C5ISRT）的效能，更可干擾敵方雷達，支援友軍防空壓制（SEAD）任務，還能透過軟體升級應對未來威脅。同時，得益於系統體積重量縮減，因此可使用灣流550商務客機為儎台，相較於美軍前一代電戰機EC-130H，具備更優異的飛行性能、滯空時間與航程。

義大利空軍除EA-37B外，亦操作G550 CAEW預警機、AISREW偵察機等2款同以灣流550為載臺的空中兵力，因此，未來無須大幅提高後勤維護成本，即可在EA-37B服役後迅速形成戰力。

目前義大利空軍正進行以10架飛機組成的多任務及感測器平台計畫（P-MMMS），第一階段以投資12億歐元採購2架G550 CAEW預警機，以及6架可改造為預警機或電戰機的飛機，並建造後勤基礎設施；第二階段則投資9.25億歐元改裝4架飛機。

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