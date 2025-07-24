美國真大膽 用移動保險庫取代地下掩體存放「核彈」

桑迪亞國家實驗室最近公佈行動核武庫計畫的細節，在標準貨櫃內設置保險庫等防止核洩漏設備，再將核彈隱藏於內，便能使偏遠地區指揮官也能部署核武。（圖片取自桑迪亞國家實驗室）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕目前各國核子武器多儲存於秘密的地下掩體設施中，但近期以色列和美國針對伊朗核設施的打擊，便暴露出這種儲存方式的弱點。為此，美國能源部桑迪亞國家實驗室最近公佈「行動核武庫」計畫細節，也就是在標準貨櫃內，設置保險庫等防止核洩漏設備，再將核彈隱藏於內，使偏遠地區的指揮官也能部署核武。

軍聞網站「The Warzone」報導，在美國國家核安全管理局（NNSA）的要求下，桑迪亞國家實驗室迅速在6個月內，完成移動式核武庫的設計、製造和測試。

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桑迪亞國家實驗室表示，團隊目前正在建造另外兩台全尺寸原型裝置，並將參與美國國防部「灰旗2025」聯合演習，該演習模擬真實世界的作戰挑戰，以測試硬體整備情況。這個團隊還計劃將此技術轉移到工業界，以實現更多元的量產和應用。

桑迪亞實驗室指出，行動核武庫的開發，是為了可以快速部署以保護偏遠地區，或者臨時地點的關鍵材料。雖然永久性掩體和高度安全的附屬設施，是保護國家敏感資產的標準手段，但不適用於許多最需要安全存儲的地方。

這篇報導提到，行動核武庫原型圖顯示主門有兩道密碼鎖，但它還有哪些其他安全措施尚不清楚。桑迪亞國家實驗室也負責開發專業領域的牽引拖車，用於安全、謹慎地運輸核武和其他敏感核材料。報導也敘述，這些卡車有許多防禦功能，其中包括在車體內可釋放黏性泡沫困住入侵者、爆炸螺栓可炸斷拖車的車軸以防盜，同時還有一個額外的緊急剎車裝置，以及一種向艙室內填充催淚瓦斯的裝置。

圖為桑迪亞國家實驗室製作的1:14移動式保險庫模型，其中的武器疑似模擬B61系列核彈。（圖片取自桑迪亞國家實驗室）

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