打烏克蘭用的是中國貨！路透爆中國無視制裁偷偷供俄無人機引擎

外媒爆中國向俄羅斯提供無人機引擎。圖為烏克蘭拆解俄軍無人機。（取自GUR專頁）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府先前曾聲稱「未向俄羅斯提供致命武器」，但外媒最新獨家調查卻揭露，中國製引擎正被偽裝為「工業冷卻裝置」偷偷運往俄羅斯國有武器製造商，用於生產大規模攻擊烏克蘭的無人機。儘管美歐多次對相關企業祭出制裁，但中國供應鏈依舊「另闢蹊徑」，以空殼公司轉運方式繞過出口管制，實際上為俄羅斯軍事機器提供關鍵支援。

根據《路透》報導，據三位歐洲安全官員及路透社審閱的文件顯示，中國製造的引擎正透過空殼公司秘密運往俄羅斯國有無人機製造商，並以「工業冷卻裝置」的名義報關，以規避西方制裁。

請繼續往下閱讀...

這些出貨行為使俄羅斯武器製造商伊熱夫斯克電動機械廠（IEMZ Kupol）得以提升 Garpiya-A1 攻擊型無人機的生產量，儘管美國與歐盟自去年10月起對其實施了旨在破壞供應鏈的制裁。

根據路透社審閱的文件，其中包括合約、發票與海關報關資料，一份 Kupol 的內部文件顯示，該公司已與俄羅斯國防部簽約，計劃於今年生產超過 6000架 Garpiya 無人機，遠高於2024年的2000架。該文件指出，截至4月，已有超過1500架無人機完成交付。

根據烏克蘭軍事情報機構提供給路透社的聲明，這款遠程無人機已被俄方用於對烏克蘭境內深處的軍事與民用目標進行攻擊，目前每月使用量約500架。

由於資訊敏感，歐洲三位安全官員要求匿名，並要求路透社隱去文件中部分細節，例如合約日期與金額等。

制裁迴避與中國零組件供應

路透社於去年9月曾報導， Kupol 正利用中國技術生產 Garpiya 無人機，當中包括來自廈門林巴赫航空引擎公司的 L550E 引擎。該報導發表一個月後，歐盟與美國便對涉及製造該無人機的數家公司，包括廈門林巴赫，實施制裁。

然而根據路透社審閱的發票、內部信件與運輸文件顯示，在制裁生效後，一家新出現的中國公司北京熙超國際科技貿易公司開始向 Kupol 供應 L550E 引擎。

此次報導也是首次揭露 Garpiya 的產量暴增、中國供應鏈重組及新中間人公司介入 的情況。

路透社無法確認這間新出現的熙超公司是如何從廈門林巴赫取得這些引擎的。廈門林巴赫未回覆評論請求，而熙超也無法聯絡上。

目前Kupol、俄羅斯貿易與工業部及國防部皆未對此作出回應。

中國外交部則在聲明中表示，對 Garpiya 零件的出口並不知情，並稱中國依據本國法律與國際義務，對雙用途物資（民用與軍用）出口實施嚴格管控。「中國一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁」。

歐洲執行委員會（European Commission）未立即對此回應。

美國與歐盟近來多次對向俄羅斯提供雙用途技術的第三國公司，包括中國企業，實施制裁。Kupol 自2022年12月起已遭歐盟制裁，2023年12月起也被美國列入黑名單，原因是其參與俄羅斯軍工產業。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）預計將於本週四（25日）前往中國，與中國國家主席習近平及總理李強會晤，但歐中雙方在北京對俄立場問題上矛盾漸顯。

歐盟最高外交官卡拉斯（Kaja Kallas）於7月2日告訴中國外交部長王毅，若中國企業持續援助俄羅斯，其行為將對歐洲安全構成威脅。歐盟並呼籲中國停止對俄軍事供應鏈的支援。

總部設於倫敦的國際戰略研究所（IISS）中國安全與國防政策資深研究員諾文斯（Meia Nouwens）分析指出：「中國的首要關切，是協助俄羅斯維持戰力，讓美國的注意力繼續集中於烏克蘭戰場。」

「但這並不利於中國與歐洲之間的外交關係發展。」

中國方面則強調，其無人機與零組件出口有嚴格管控，從未向戰爭雙方提供任何致命武器。

一位歐洲官員表示，歐盟並非要求中國與俄國斷絕經濟往來，但希望北京能加強 海關與金融監管，限制特定雙用途物資流入俄羅斯。

據三位歐洲情報消息人士指出，Garpiya（俄文意為「女妖」）的設計源自伊朗製的 Shahed 無人機，但其核心技術則仰賴中國，包括引擎、控制系統與導航設備。根據另一份 Kupol 內部文件顯示，這些引擎是由北京熙超運送至俄國一家空殼公司 SMP-138，再由其轉運至第二家公司 LIBSS。

據路透社審閱的合約內容顯示，LIBSS 向 Kupol 供應引擎時，運輸文件上會將其標記為「工業冷卻裝置」，以避免引起中國出口監管機關的注意。這批設備的運輸路線是：北京──莫斯科──伊熱夫斯克（Kupol 工廠所在地）。

根據運輸文件，中國的四川航空與中國最大航空公司中國南方航空 自2023年10月起已將這些無人機組件運往遭制裁的俄羅斯企業。中國南方航空未對路透社的詢問做出回應，四川航空則無法聯絡上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法