川普批准3.22億美元軍售 援助烏克蘭改成「使用者付費」

美軍布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車由C-17運輸機卸載中，美國最新批准對烏克蘭軍售案中包含相關維保與裝備支援，總值達1.5億美元。（圖：美國陸軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對烏克蘭的軍事支持政策出現重大轉變。根據法新社報導，在川普政府本月稍早一度暫停對烏克蘭的武器運輸後，華盛頓於週三（23日）宣布，核准一筆價值3.22億美元（約新台幣94.4億元）的對烏克蘭軍售案，旨在強化其防空與裝甲戰力。這項軍售案被視為美國援烏政策從「無償援助」轉向「交易模式」的關鍵信號。

美國國防安全合作局（DSCA）表示，此次銷售包括價值1.72億美元的鷹式（HAWK）防空系統相關設備，以及價值1.5億美元的布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車後勤維護與服務。

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DSCA在聲明中指出，鷹式防空系統將提升烏克蘭應對當前與未來威脅的能力；而布萊德利戰車的後勤服務，則有助於維持烏軍現有美製武器系統的高效運作。

此軍售案雖已獲美國國務院批准，但仍需經國會最終簽字同意。自川普1月重返執政後，因其對援助烏克蘭的長期懷疑態度，至今未宣布任何新的軍援計畫。相較之下，前總統拜登任內，華盛頓曾承諾向烏克蘭提供超過650億美元的軍事援助。

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