國軍屏東聯勇操演進入高潮 三軍火力全開震懾力十足

屏東聯勇操演進入高潮，三軍火力全開震懾力十足。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東三軍聯訓基地「聯勇操演」進入第三天高潮，陸軍586旅聯手航特部、空軍戰機，展現三軍聯合作戰的磅礡氣勢。這場夜訓自22日晚間揭開序幕，照明彈劃破山區夜空，猶如戰場烽火，吸引軍事迷在外圍捕捉震撼畫面，並在今日第三天重頭戲火力全開。軍方強調，此次操演以實戰為本，強化官兵戰力，展現國軍守護家園的決心。

屏東聯勇操演進入高潮，三軍火力全開震懾力十足，國軍戰車、裝甲車陸續開火。（記者蔡宗憲攝）國軍此次聯勇操演火力升級，射擊通報顯示，除了步槍、狙擊槍與各式機槍外，105公厘戰車砲、120公厘迫砲及標槍飛彈等現役裝備悉數登場。照明彈升空後，基地化身戰場，砲聲震天，氣勢懾人。軍事迷驚嘆，國軍日夜操演的震撼場景，搭配重裝備的轟鳴聲，宛如真實戰爭再現，彰顯國軍精實的訓練成果與備戰能量。

空軍F-16V戰機也在聯勇操演現身。（記者蔡宗憲攝）國軍第三天操演進入白熱化，航特部直升機低空掠過，搭配空軍戰機呼嘯支援，與地面部隊形成立體作戰網。三軍火力全開，模擬多維戰場，展現高度協同能力。從夜間驅離敵軍警戒部隊，到日間主力反擊，操演設計環環相扣，考驗官兵的戰術執行與應變能力。軍方表示，這樣的訓練不僅磨練單兵戰技，更強化三軍聯合作戰的默契。

屏東聯勇操演進入高潮，航特部直升機提供火力支援。（記者蔡宗憲攝）軍方重申，聯勇操演秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」精神，透過三天密集實戰模擬，淬鍊國軍戰力。從夜間削弱敵方外圍防線，到日間發動全面反擊，操演展現國軍靈活機動的戰術運用。面對區域情勢挑戰，國軍以堅實訓練為後盾，確保隨時能捍衛國土安全，守護人民福祉，展現無畏的戰鬥意志與堅定信念。

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