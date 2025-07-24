美日澳同盟再升級！ 日本向澳洲力推「最上級」護衛艦

日本海上自衛隊最新型「最上級」護衛艦（Mogami-class），具備匿蹤外型與高度自動化性能。東京正積極推銷此艦升級版給澳洲，爭取納入澳方百億澳元的海軍現代化計畫中。（圖：日本防衛省）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為強化美日澳三邊防務合作並爭取巨額軍售合約，日本正積極向澳洲推銷其最新銳的「最上級」（Mogami-class）護衛艦升級版。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，日方官員已於坎培拉向澳洲政商領袖進行簡報，力圖將這款具備匿蹤性能與高度自動化的新銳作戰艦，納入澳洲龐大的海軍現代化計畫中。

此次提案由日本防衛裝備廳長官石川武主導。他強調，這款升級版護衛艦的最大優勢，在於其「作業互通性」，設計上能無縫接軌美軍現役的飛彈與武器系統。此舉將大幅提升日、澳、美三國海軍的聯合作戰能力，共同應對印太地區日益升高的安全挑戰。

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「最上級」護衛艦（又稱30FFM）是為日本海上自衛隊開發的多功能匿蹤護衛艦，其匿蹤設計部分源自三菱X-2「心神」匿蹤戰機的研究成果。艦上配備先進的自動化系統，僅需約90名船員即可操作，人力需求只有同級艦艇的一半，能顯著降低操作成本。

武裝方面，「最上級」護衛艦配備127公厘主砲、17式反艦飛彈、海公羊（SeaRAM）防空系統與魚雷，並預留了16單元的MK41垂直發射系統（VLS）空間。澳洲預計將耗資100億澳元 （約新台幣1930億元）建造11艘新型護衛艦，並將在年底前於日本「最上級」與德國的競爭型號之間做出最終決定。

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