蕭美琴視察中山大學研發成果 聚焦水下科技發展關乎國安

副總統蕭美琴視察中山大學研的水下技術與運用成果。（中山大學提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕維護台海安全，水下技術已成國防安全的關注重點，副總統蕭美琴前（22）日造訪中山大學海洋科學學院，視察水下載具與智慧操控平台研發成果，期盼具備發展國防應用的潛力，強化我國海域安全。

中山大學海下所教授王兆璋（右2）向副總統蕭美琴（右3）介紹自主研發的國產科研潛艇。（中山大學提供）

中山大學於2021年依國科會指示，成立跨校整合的「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」，推進涵蓋聲納、導航、AI辨識、影音通訊、水下充電、水上水下載具協同控制等前瞻技術，成功研製出多款具實戰與應用價值的自主、遙控式無人載具及感測系統。

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副總統蕭美琴視察中山大學海洋科學學院的水下載具與智慧操控平台研發成果。（中山大學提供）

中山大學表示，團隊攜手國研院海洋中心、台船、中信造船、國防大學等單位，打造我國首艘2人座科研潛艇原型機，目前正朝第2代透明半罩潛艇技術升級邁進，建置深海模擬艙，不僅作為耐壓測試關鍵設施，更已成為國內學研界進入海試前的重要試煉場域。

蕭美琴參觀中山大學智慧無人船。（中山大學提供）

蕭美琴22日傍晚實地見證研發成果，對於團隊在自主式水面無人船、水下自主無人載具、水下感測器聯網系統等多項水下技術領域的突破深感讚賞，並表示此類核心技術未來不僅可用於海洋環保、漁業與水下探勘，更具備發展國防應用的潛力，對強化我國海域安全與科技韌性有深遠意義。

副總統蕭美琴視察中山大學海洋科學學院的水下載具與智慧操控平台研發成果。（中山大學提供）

副總統蕭美琴認為海洋相關研究，是國家探索海洋重要的學術基礎，也關係台海安全。（中山大學提供）

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