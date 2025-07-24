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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美英援烏抗俄新利器 Altius 600M無人機夜戰畫面首曝光

2025/07/24 13:41

美製Altius-600多用途戰術無人機，具備模組化設計，可用於精準打擊與偵察任務，目前已由烏克蘭軍隊實戰部署。（彭博資料照）美製Altius-600多用途戰術無人機，具備模組化設計，可用於精準打擊與偵察任務，目前已由烏克蘭軍隊實戰部署。（彭博資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工新創公司Anduril Industries首度公開旗下「Altius 600M」無人機在戰場夜間出擊的照片。雖拍攝地點不明，但烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》指出，目前全球唯一採用該型號的軍隊為烏克蘭武裝部隊，且已投入對俄作戰。

Anduril於聲明中指出：「Altius 600M已於夜間成功發射，執行摧毀敵方裝備的任務。」該機型屬於多用途戰術無人機，可用於精準打擊與情報蒐集。英國早於今年3月宣布採購Altius 600M與更重型的Altius 700M，提供烏軍使用。

報導指出，這批無人機由Anduril英國分公司負責交付，包含發射器與備品，總價值高達3000萬英鎊（約新台幣11.9億元），並計劃在數月內供應完畢。

Altius 600M採模組化設計，可攜載重達3公斤的有效酬載，從自殺攻擊彈頭、光電偵測器到電戰設備皆可整合。機身約長1公尺、重12公斤，機翼可在發射後自動展開，並由尾部螺旋槳推進，具備440公里航程與長達4小時的飛行時間。

該型無人機可透過地面站遠端操控，或按預設航線自主飛行，並具備從各類平台以氣動方式發射的能力，適合前線快速部署。

相比之下，Altius 700M為重型版本，單顆彈頭重達15公斤，滯空時間75分鐘，適用於遠距攻擊目標。此系列無人機自2023年起，即由美國政府援助烏克蘭，持續參與俄烏戰場實戰。

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