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因應軍事事務革新 國防醫學院下學年更名「國防醫學大學」
國防醫學院下月起將更名為「國防醫學大學」，圖為國防醫學院的衛勤訓練中心大門。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕具有百年歷史沿革的國防醫學院將於下月更名，根據國防部昨日發布的命令，為因應重大軍事事務革新、與他校競合對等性、教育競爭須推動事項及強化軍陣醫學發展量能等，國防醫學院已獲教育部同意，自114學年度起（今年8月起算）改名為「國防醫學大學」，組織單位與所屬人員職稱也將做對應調整。
國防醫學院為我國歷史最悠久的軍事院校，其前身「北洋軍醫學堂」創立於1902年（民國前10年），數度更名後，1947年6月確立以「國防醫學院」為名，並隨政府播遷來台。國防醫學院曾於2000年至2006年間隸屬於國防大學，但隨後轉隸屬於軍醫局迄今。
在使用「國防醫學院」之名長達78年後，國防部昨日發布命令，將「國防醫學院組織規程」修正為「國防醫學大學組織規程」，確立自今年8月開始的114學年度起，校名將更改為「國防醫學大學」。
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國防部解釋，此舉是國防醫學院為因應重大軍事事務革新，提升國防醫學院與國內、外其他醫學校院競合對等性，以及因應招生、師資培育、延攬研發人才等教育競爭必須推動事項，藉此強化軍陣醫學發展量能，支援建軍備戰任務所致，因此，在教育部今年7月同意之後，國防醫學院正式改名為「國防醫學大學」。除了「院長」將更名為「校長」，研究發展室改為「研究發展處」等組織調整也同步進行。